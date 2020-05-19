Еще 12 тысяч граждан Узбекистана будут вывезены из других стран — президент

Глава государства отметил, что наряду с борьбой с COVID-19 власти не забывают о гражданах, находящихся за рубежом, и оказывают всяческое содействие по возвращению их домой.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел очередное видеоселекторное совещание, на котором, помимо принятия мер по поддержке предпринимателей и самозанятых граждан, обсудил вывоз граждан республики из других стран.

Президент отметил, что, на сегодняшний день, на родину были возвращены 39 тысяч соотечественников.

"Принимаются меры для оказания необходимой помощи и возвращения еще 12 тысяч, оказавшихся в трудном положении за границей", — заявил Мирзиёев.

Отметим, что сегодня около 250 граждан республики вылетели из России домой.

Вывозной рейс Uzbekistan Airways был совершен из Ташкента в Петербург (на борту находился 41 гражданин РФ) и обратно (в республику возвращались граждане Узбекистана).

Сегодня и вчера из РФ автобусами также были вывезены на родину 1,1 тысячи соотечественников. Данное решение было принято после скопления граждан на российско-казахстанской границе с просьбой открыть границы.