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Озвучена стоимость продуктов, хранящихся на таможенных складах

© AFP 2018 / Herbert Pfarrhofer / APA
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200520/14174103/Ozvuchena-stoimost-produktov-khranyaschikhsya-na-tamozhennykh-skladakh.html

Общая стоимость всех товаров, которые в скором времени попадут на прилавки магазинов, составляет 41,2 млн долларов США.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Государственный таможенный комитет обнародовал данные о продовольствии, имеющемся в резерве республики. 

Сообщается, что общая стоимость всех продуктов питания, которые находятся на таможенных складах, составляет 41,2 млн долларов США.

Все товары после прохождения обязательных таможенных процедур в кратчайшие сроки появятся на прилавках магазинов страны.

Железнодорожный узел
© Sputnik / Виталий Аньков
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Аналогичную информационную сводку готовила пресс-служба ГТК в прошлом месяце - по состоянию на 1 апреля этого года общая стоимость продовольствия составляла 46,3 млн долларов. По предварительным расчетам, ожидаемая сумма взысканных таможенных платежей по всем этим товарам составит 70,7 млрд сумов.

В конце марта в столичном хокимияте заверяли горожан в том, что дефицита продуктов в магазинах и на рынках не будет. В администрации также проинформировали, что в запасе достаточно продовольственной и сельскохозяйственной продукции и поставка продуктов на рынки и в магазины будет регулярной.

Теги:
склад, Узбекистан, Сельхозпродукция, продукты, Государственный таможенный комитет



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