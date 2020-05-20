Озвучена стоимость продуктов, хранящихся на таможенных складах

Общая стоимость всех товаров, которые в скором времени попадут на прилавки магазинов, составляет 41,2 млн долларов США.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Государственный таможенный комитет обнародовал данные о продовольствии, имеющемся в резерве республики.

Сообщается, что общая стоимость всех продуктов питания, которые находятся на таможенных складах, составляет 41,2 млн долларов США.

Все товары после прохождения обязательных таможенных процедур в кратчайшие сроки появятся на прилавках магазинов страны.

Аналогичную информационную сводку готовила пресс-служба ГТК в прошлом месяце - по состоянию на 1 апреля этого года общая стоимость продовольствия составляла 46,3 млн долларов. По предварительным расчетам, ожидаемая сумма взысканных таможенных платежей по всем этим товарам составит 70,7 млрд сумов.

В конце марта в столичном хокимияте заверяли горожан в том, что дефицита продуктов в магазинах и на рынках не будет. В администрации также проинформировали, что в запасе достаточно продовольственной и сельскохозяйственной продукции и поставка продуктов на рынки и в магазины будет регулярной.