Недетские проблемы и первые испытания: будни омбудсмена в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik, Дильшода Рахматова. Уполномоченный при президенте республики по правам ребенка Алия Юнусова рассказала, что ей удалось сделать в короткий срок после вступления в должность и какие приоритетные направления она для себя определила.
Алия Юнусова была избрана заместителем Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмена) – Уполномоченным по правам ребенка 26 февраля на заседании Законодательной палаты парламента.
"Институт детского омбудсмена важный механизм. Такие правозащитники сегодня работают в России, Норвегии, Австрии и других странах Европы. Когда мы принимали закон "О гарантиях прав ребенка", было предусмотрено создание в будущем отдельного государственного органа, который будет заниматься этими вопросами. В частности, после провозглашения независимости в 1992 году одним из первых ратифицированных Узбекистаном международных документов стала Конвенция по правам ребенка. Сейчас республика уже представила пятый доклад по выполнению обязательств относительно обеспечения прав детей", — отметила Юнусова.
По ее словам, еще в 2008 году был принят закон, защищающий интересы несовершеннолетних граждан республики. Лоббируя принципы международной конвенции Узбекистан имплементирует мировые стандартны в национальное законодательство. В частности, речь идет о таких положениях как статус ребенка, определение возраста, его права и обязанности, а также законные интересы.
Хотя 22 апреля 2019 года было принято постановление президента об учреждении должности детского Омбудсмена, закон об уполномоченном по правам ребенка еще не утвержден.
"Этот вопрос сейчас рассматривается", — отметила Юнусова, заметив, что первым делом будет добиваться законодательного закрепления полномочий таких правозащитников.
Начало деятельности омбудсмена совпало с очень сложным периодом карантина в связи с эпидемией коронавируса.
"Несмотря на ситуацию с COVID-19, мы не сидели сложа руки. В течение всех трех месяцев разрабатывали приоритетные направления, по которым должны вести работу – это дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, сироты, дети которые по тем или иным причинам оказались в трудной жизненной ситуации или имеют проблемы с законом", — пояснила Юнусова.
В частности, правозащитники успели посетить детскую колонию, женское пенитенциарное учреждение, а также специальные центры, где содержатся дети женщин, отбывающих наказание.
- Детский омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова посетила женскую колониюИз личного архива Алии Юнусовой
- Десткий омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова посетила детское учреждение, где находятся дети матери которых отбывают наказаниеИз личного архива Алии Юнусовой
- Десткий омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова посетила детское учреждение, где находятся дети матери которых отбывают наказаниеИз личного архива Алии Юнусовой
- Десткий омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова посетила детское учреждение, где находятся дети матери которых отбывают наказаниеИз личного архива Алии Юнусовой
Омбудсмен встречалась с детьми и их родителями, изучала условия их размещения, питания и обеспечения необходимыми лекарствами.
"Мне было важно лично убедиться, что у эвакуированных семей с детьми все благополучно и они получили все необходимое в этой ситуации", — отмечает она.
Одна из важнейших инициатив уполномоченного — создание горячей линии, чтобы подростки старше 14 лет имели возможность обращаться в кризисных ситуациях напрямую в аппарат омбудсмена.