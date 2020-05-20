Недетские проблемы и первые испытания: будни омбудсмена в Узбекистане

В Узбекистане учреждена должность правозащитника, занимающегося интересами несовершеннолетних. Для полноценного закрепления его статуса идет работа над законом, но уже сейчас проблем и забот у юристов хватает.

ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik, Дильшода Рахматова. Уполномоченный при президенте республики по правам ребенка Алия Юнусова рассказала, что ей удалось сделать в короткий срок после вступления в должность и какие приоритетные направления она для себя определила.

Алия Юнусова была избрана заместителем Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмена) – Уполномоченным по правам ребенка 26 февраля на заседании Законодательной палаты парламента.

"Институт детского омбудсмена важный механизм. Такие правозащитники сегодня работают в России, Норвегии, Австрии и других странах Европы. Когда мы принимали закон "О гарантиях прав ребенка", было предусмотрено создание в будущем отдельного государственного органа, который будет заниматься этими вопросами. В частности, после провозглашения независимости в 1992 году одним из первых ратифицированных Узбекистаном международных документов стала Конвенция по правам ребенка. Сейчас республика уже представила пятый доклад по выполнению обязательств относительно обеспечения прав детей", — отметила Юнусова.

По ее словам, еще в 2008 году был принят закон, защищающий интересы несовершеннолетних граждан республики. Лоббируя принципы международной конвенции Узбекистан имплементирует мировые стандартны в национальное законодательство. В частности, речь идет о таких положениях как статус ребенка, определение возраста, его права и обязанности, а также законные интересы.

Омбудсмен добавила, что республика также ратифицировала два факультативных протокола – первый касается борьбы с торговлей детьми, а второй – защиты от участия детей в вооруженных конфликтах. Также ратифицирована Конвенция Международной организации труда №182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, и №138 – о минимальном возрасте для приема на работу.

Хотя 22 апреля 2019 года было принято постановление президента об учреждении должности детского Омбудсмена, закон об уполномоченном по правам ребенка еще не утвержден.

"Этот вопрос сейчас рассматривается", — отметила Юнусова, заметив, что первым делом будет добиваться законодательного закрепления полномочий таких правозащитников.

Начало деятельности омбудсмена совпало с очень сложным периодом карантина в связи с эпидемией коронавируса.

"Несмотря на ситуацию с COVID-19, мы не сидели сложа руки. В течение всех трех месяцев разрабатывали приоритетные направления, по которым должны вести работу – это дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, сироты, дети которые по тем или иным причинам оказались в трудной жизненной ситуации или имеют проблемы с законом", — пояснила Юнусова.

В частности, правозащитники успели посетить детскую колонию, женское пенитенциарное учреждение, а также специальные центры, где содержатся дети женщин, отбывающих наказание.

Детский омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова посетила женскую колонию Из личного архива Алии Юнусовой

Десткий омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова посетила детское учреждение, где находятся дети матери которых отбывают наказание Из личного архива Алии Юнусовой

Десткий омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова посетила детское учреждение, где находятся дети матери которых отбывают наказание Из личного архива Алии Юнусовой

Десткий омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова посетила детское учреждение, где находятся дети матери которых отбывают наказание Из личного архива Алии Юнусовой 1 / 4 Из личного архива Алии Юнусовой Детский омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова посетила женскую колонию

Кроме того, специалисты выезжали и города Янгиер и Гулистан после ЧС на Сардобинском водохранилище, когда несколько десятков тысяч жителей были вынуждены экстренно покинуть свои дома из-за наводнения.

Омбудсмен встречалась с детьми и их родителями, изучала условия их размещения, питания и обеспечения необходимыми лекарствами.

Из личного архива Алии Юнусовой Десткий омбудсмен Узбекистана посетила Сырдарьинскую область после прорыва Сардобинского водохранилища

"Мне было важно лично убедиться, что у эвакуированных семей с детьми все благополучно и они получили все необходимое в этой ситуации", — отмечает она.

По рекомендациям Юнусовой уже через 2-3 дня после эвакуации для малышей старше трех лет были созданы группы для дошкольного образования.

Одна из важнейших инициатив уполномоченного — создание горячей линии, чтобы подростки старше 14 лет имели возможность обращаться в кризисных ситуациях напрямую в аппарат омбудсмена.