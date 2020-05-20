Выявлен факт воровства благотворительных средств из фонда "Доброта и поддержка"

В соцсетях распространились сведения о нецелевой растрате средств фонда "Саховат ва кумак" ("Доброта и поддержка") при отделении благотворительного фонда "Махалля" Аккурганского района.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Республиканское управление благотворительного общественного фонда Узбекистана "Махалля" провело расследование по данному делу.

Как известно, фонд "Доброта и поддержка" был создан без организации юридического лица при отделении "Махалли", 23 апреля 2020 года в Аккурганском филиале ОАКБ "Микрокредитбанк" на него был открыт специальный расчетный счет.

В управление отдела фонда в Ташкентской области ежедневно предоставлялись сведения о поступающих на счет благотворительных и спонсорских средствах.

Все документы были подняты и изучены. Было установлено, что заместитель хокима Аккурганского района, начальник отдела поддержки махалли и семьи имел разрешение на получение средств фонда с расчетного счета в банке в наличной форме для их целевого использования, а именно для закупки продовольственной продукции по оптово-рыночным ценам на дехканских рынках района.

Управляющий Аккурганского филиала ОАКБ "Микрокредитбанк" А.Хамроев, в свою очередь, должен был обеспечивать выдачу средств.

Также выяснилось, что приказом отдела фонда "Махалля" Ташкентской области старший бухгалтер районного отделения фонда Б. Ниёзов был освобожден от должности приказом отдела фонда "Махалля" Ташкентской области

Мирзиёев определил меры по борьбе с коррупцией >>

Ранее должность председателя районного отделения фонда, первого заместителя совета координации деятельности органов самоуправления граждан Аккурганского района занимал М.Алишев заместитель хокима Аккурганского района, начальник отдела поддержки махалли и семьи, однако ответственными лицами Аккурганского филиала ОАКБ "Микрокредитбанк" вовремя не были приняты соответствующие меры по отмене права подписи или запрета подписи М. Алишева и Б. Ниёзова на платежных документах.

Допущенная оплошность поспособствовала нецелевой растрате определенной части благотворительных и спонсорских средств, поступивших в фонд "Доброта и щедрость" при отделении фонда "Махалля" Аккурганского района.

В итоге, причиненный материальный ущерб был полностью возмещен М. Алишевым.

Ташкентская областная прокуратура продолжает вести расследование.

Общественный фонд направил письмо-обращение в Министерство финансов с просьбой оказать помощь в контроле целевого использования благотворительных средств.

Министерство поддержки махалли и семьи пообещало принять все необходимые меры и впредь не допустить подобного произвола.