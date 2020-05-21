Выдачу социальных пособий автоматизируют: эксперимент в Сырдарьинской области

В Сырдарьинской области внедрена информационная система "Единый реестр социальной защиты", которая определяет потребность семьи в назначении социальных пособий, осуществляет и контролирует выплаты, ведет учет расходов.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Эксперимент был начат в октябре 2019 года, а в условиях пандемии и аварии в Сардобе автоматизация выдачи социальных пособий стала еще актуальней.

Единый реестр позволяет упростить систему сбора документов и выплаты пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет, пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет и материальной помощи малообеспеченным семьям. Кроме того, на практике при назначении социальных пособий были нередки случаи проявления формализма и бюрократии.

С учетом недостатков и проблем, выявленных в ходе эксперимента, информационная система усовершенствована, а временное положение обновлено постановлением Кабинета министров от 15 мая 2020 года №286.

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов, в настоящее время готовится проект документа о поэтапном внедрении Единого реестра в остальных 13 регионах Узбекистана.

Для введения в Единый реестр теперь требуются лишь копии паспорта или свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о регистрации брака, которые предоставляются через органы махалли и Пенсионный фонд.

Остальные сведения, необходимые для определения нуждаемости семьи (о доходах членов семьи: заработной плате, пенсиях, стипендиях, имеющейся недвижимости, автотранспортных средствах, безработных и т. д.), автоматически получаются в электронном виде из других органов.

Каким семьям положены пособия и какой должен быть размер выплат — Минюст РУз >>

Посредством системы в режиме реального времени осуществляется электронный обмен 20 видами информации с базами данных 9 министерств и ведомств — Агентства государственных услуг (отделения ЗАГСа), Министерства финансов и Пенсионного фонда, Госкомземгеодезкадастра, Государственного налогового комитета, Министерства занятости и трудовых отношений, Государственного центра персонализации, Государственной службы безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел и Народного банка.

В будущем эта система должна охватить все виды государственной социальной помощи, в частности, посещение дошкольного образовательного учреждения без внесения родительской платы, обеспечение школьников бесплатным набором учебников, предоставление бесплатных или льготных медицинских услуг в учреждениях здравоохранения, выплата стартового взноса по ипотечному кредиту и другие.

Система "Единый реестр" позволит автоматически идентифицировать всех граждан, нуждающихся в социальной помощи для оказания им адресной помощи.

Формирование и анализ данных в разрезе городов и районов, в том числе для определения уровня и источников доходов малообеспеченных граждан, изучения их по возрасту, гендерному составу и другим показателям даст возможность качественно усовершенствовать государственную систему социальной защиты.

По данным Министерства финансов, все расходы на формирование Единого реестра покрываются за счет привлеченных грантовых средств по проекту ЮНИСЕФ в размере 610 тысяч долларов. До конца нынешнего года будет привлечено 5 миллионов долларов от Всемирного банка для приобретения серверных устройств и компьютерной техники для более чем 200 районных и городских отделений Пенсионного фонда.