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Музей восковых фигур в Ташкент Сити

В Узбекистане с 22 мая откроются музеи, парки и галереи

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (498)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200521/14180913/V-Uzbekistane-s-22-maya-otkroyutsya-muzei-parki-i-galerei.html

Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию в два метра и находиться в средствах индивидуальной защиты (маски).

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Республиканская специальная комиссия вынесла решение о снятии запрета на посещение общественных мест для культурного отдыха в "зеленых" и "желтых" регионах страны.

В соответствии с решением Республиканской специальной комиссии по организации с 22 мая текущего года в целях создания удобства для населения будут открыты художественные галереи, музеи, а также парки, за исключением игровых площадок и общепитов, расположенных на их территории.

"Проведение вышеупомянутых мероприятий допускается только в регионах, отнесенных к категории "зеленых" и "желтых" зон", - отмечается в сообщении.

В целях предотвращения второй волны коронавирусной инфекции на входах в общественные места культурного отдыха всем гостям будут измерять температуру тела тепловизором или пирометром.

В Ташкенте открылась Аллея литераторов >>

Помимо этого, посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию в два метра и находиться в средствах индивидуальной защиты (маски).

Важно отметить, что на руководство парков, развлекательных заведений, галерей и музеев возложена ответственность за соблюдение мер, предотвращающих скопление людей более трех человек.

Парк Tashkent City снова открыт для посещений >>

Напомним, на этой неделе в Ташкенте уже открылись парк Tashkent City, Anhor Lokomotiv, "Навруз" и Аллея литераторов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (498)
Теги:
самоизоляция, коронавирус, Карантин, парк, музей, Узбекистан, Узбекистан



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