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Минздрав назвал регионы с самой сложной эпидобстановкой

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (504)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200522/14195222/Minzdrav-nazval-regiony-s-samoy-slozhnoy-epidobstanovkoy-.html

Все заболевшие коронавирусом в Навоийской области не были за границей, они заразились в городе. Решено усилить карантинные меры.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Минздрав обеспокоен эпидемиологической обстановкой в Навоийской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Зарафшану присвоен "красный" уровень карантина >>

Сотрудница центральной районной больницы
© Sputnik / Кирилл Брага
Коронавирус в Узбекистане: главное на 22 мая

Исходя из статистических данных, Навоийская область занимает последнее место в Узбекистане по ликвидации коронавирусной инфекции - процент выздоровления в данном регионе едва дотягивает до 3, в то время как в целом по республике этот показатель превышает отметку в 81%.

Сегодня в Узбекистане выявлены новые случаи заражения COVID-19, их поделили между собой Самаркандский и Навоийский регионы. Все граждане, контактировавшие с этими пациентами, помещены на строгий карантин.

В Навоийской области сейчас 66 больных коронавирусом, все они заразились, оставаясь на родине, среди них нет прибывших из-за границы. Поправились всего двое, остальные - продолжают оставаться под наблюдением медиков. 

Из-за несоблюдения требований карантина в области за последние две недели резко выросло число случаев коронавируса.  20 мая было зарегистрировано 17 новых случаев заболевания, 21 мая - 5, сегодня еще 15. Основной очаг распространения болезни - город Зарафшан.

В связи с этим в Навоийской области решено усилить карантинные меры.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (504)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Самарканд, Навои



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