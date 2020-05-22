Минздрав назвал регионы с самой сложной эпидобстановкой

Все заболевшие коронавирусом в Навоийской области не были за границей, они заразились в городе. Решено усилить карантинные меры.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Минздрав обеспокоен эпидемиологической обстановкой в Навоийской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Зарафшану присвоен "красный" уровень карантина >>

Исходя из статистических данных, Навоийская область занимает последнее место в Узбекистане по ликвидации коронавирусной инфекции - процент выздоровления в данном регионе едва дотягивает до 3, в то время как в целом по республике этот показатель превышает отметку в 81%.

Сегодня в Узбекистане выявлены новые случаи заражения COVID-19, их поделили между собой Самаркандский и Навоийский регионы. Все граждане, контактировавшие с этими пациентами, помещены на строгий карантин.

В Навоийской области сейчас 66 больных коронавирусом, все они заразились, оставаясь на родине, среди них нет прибывших из-за границы. Поправились всего двое, остальные - продолжают оставаться под наблюдением медиков.

Из-за несоблюдения требований карантина в области за последние две недели резко выросло число случаев коронавируса. 20 мая было зарегистрировано 17 новых случаев заболевания, 21 мая - 5, сегодня еще 15. Основной очаг распространения болезни - город Зарафшан.

В связи с этим в Навоийской области решено усилить карантинные меры.