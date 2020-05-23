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Вывозной рейс из Ташкента отправится в Новосибирск

© Sputnik / Alexander Kryazhev
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200523/14196330/Vyvoznoy-reys-iz-Tashkenta-otpravitsya-v-Novosibirsk.html

По прибытии в РФ все граждане, в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями должны соблюдать обязательные карантинные ограничения в течение 14 дней

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Вывозной рейс из Узбекистана в Россию запланирован на 23 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязь РФ. Самолет отправится из Ташкента в Новосибирск.

В международном аэропорту Домодедово
© Sputnik / Илья Питалев
Вывозной рейс из Ташкента в Москву планируется в ближайшее время

Напомним, между Узбекистаном и Россией с 27 марта полностью прекращено авиасообщение. В посольстве РФ в республике обещали размещать информацию о чартерах на интернет-ресурсах диппредставительства.

По прибытии в РФ все граждане, в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями должны соблюдать обязательные карантинные ограничения в течение 14 дней с момента въезда на территорию России.

А с 31 марта РФ сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.

Теги:
Новосибирск, россияне, Самолет, Чартер, Узбекистан, Россия



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