Вывозной рейс из Ташкента отправится в Новосибирск

По прибытии в РФ все граждане, в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями должны соблюдать обязательные карантинные ограничения в течение 14 дней

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Вывозной рейс из Узбекистана в Россию запланирован на 23 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязь РФ. Самолет отправится из Ташкента в Новосибирск.

Напомним, между Узбекистаном и Россией с 27 марта полностью прекращено авиасообщение. В посольстве РФ в республике обещали размещать информацию о чартерах на интернет-ресурсах диппредставительства.

По прибытии в РФ все граждане, в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями должны соблюдать обязательные карантинные ограничения в течение 14 дней с момента въезда на территорию России.

А с 31 марта РФ сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.