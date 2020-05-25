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Гуманитарная помощь из Кореи

Очередная гуманитарная помощь из Южной Кореи пришла в Узбекистан

УзА
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (510)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200525/14206165/Ocherednaya-gumanitarnaya-pomosch-iz-Yuzhnoy-Korei-prishla-v-Uzbekistan.html

По мере организации очередного грузового чартерного рейса будет направлена оставшаяся часть гуманитарного груза на сумму свыше 135 тысяч долларов с общим весом около 17 тонн.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. В целях содействия предупреждению распространения и искоренению COVID-19 в стране в ходе международного взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией посольством Узбекистан в Сеуле была организована очередная партия гуманитарной помощи из Кореи весом почти 2 тонны.

По имеющимся данным, при поддержке южнокорейской компании Suwan TPL груз из 20 многофункциональных медицинских кроватей с матрацем и полуавтоматическим механизмом был отправлен в Узбекистан 23 мая чартерным грузовым рейсом АО Uzbekistan Airways.

Для нужд Министерства здравоохранения РУз Дипломатической миссией Узбекистана в Сеуле в интересах борьбы с коронавирусной инфекцией продолжается активная деятельность по привлечению гуманитарной помощи в виде высокотехнологичного медицинского оснащения: шприцевых насосов, портативного рентгеновского оборудования и прочих необходимых принадлежностей.

По мере организации очередного грузового чартерного рейса будет направлена оставшаяся часть гуманитарного груза на сумму свыше 135 тысяч долларов с общим весом около 17 тонн.

В Ташкент прибыл спецрейс из Республики Корея с медоборудованием >>

Прибытие гуманитарной помощи в Ташкент планируется сегодня.

Напомним: первая партия помощи с общим весом 6,2 тонны на сумму около 192 тысяч долларов прибыла в Ташкент в конце апреля, а в середине мая была доставлена вторая часть.

Исходя из нужд Минздрава Узбекистана был сформирован гуманитарный груз весом около 34 тонны и стоимостью 1 миллион долларов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (510)
Теги:
Авиакомпания Uzbekistan Airways, Карантин, коронавирус, рейс, гуманитарная помощь, Узбекистан, Узбекистан, Сеул



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