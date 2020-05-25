Новые правила при рекламе энергетиков в Узбекистане

Отныне при осуществлении рекламы энергетических напитков в обязательном порядке должно быть предупреждение о вреде чрезмерного употребления таких напитков.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. На экранах телевидения и в социальных сетях транслировались рекламные ролики с участием Хабиба Нурмагомедова, а также Шахрама Гиясова, которые рекламировали "волшебные" свойства "чудесных" напитков. Якобы употребление энергетических напитков дает ощущения легкости, бодрости, прилив сил и нескончаемой энергии, улучшая при этом работоспособность организма. Однако насколько правильно ли участие спортсменов в рекламных роликах энергетических напитков? Не вредно ли их употребление молодому растущему организму и что говорит закон?

Реклама — один из главных двигателей торговли, ведь она привлекает внимание покупателей. Особенно когда в съемках принимают участие спортсмены с мировым именем. Участие именитых спортсменов в рекламных роликах всегда вызывает доверие и является отличным пиар-ходом.

Чемпион UFC, один из лучших бойцов MMA Хабиб Нурмагомедов, а также знаменитый спортсмен Узбекистана Шахрам Гиясов являются кумирами для миллионов молодых людей по всему миру. Подрастающее поколение интересуется буквально всем, что касается их образа жизни и спортивной деятельности. Зачастую интерес подростков перерастает в фанатизм: молодые люди стараются подражать любимым кумирам, прислушиваясь к каждому их слову и советам.

Какие напитки относятся к энергетическим и насколько они вредны?

Согласно дополнениям, недавно внесенным в Закон "О качестве и безопасности пищевой продукции", энергетическими напитками признаются напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, и (или) другие компоненты в количестве, достаточном для оказания тонизирующего эффекта на организм человека.

Энергетические напитки являются сильно газированной продукцией (в составе в значительной дозе присутствует угольная кислота (H2CO3)), что ускоряет процесс усвоения компонентов и наступление эффекта.

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Специалисты считают, что содержание кофеина в одной банке коктейля превышает суточную дозу. А употребление двух-трех банок в день представляет опасность, особенно для молодого организма. Передозировка энергетиком чревата бессонницей, повышенной нервозностью. У того, кто часто пьет такие напитки, повышается кровяное давление и учащается сердцебиение. При употреблении энергетического напитка учащается пульс и повышается артериальное давление даже в спокойном состоянии, без физических нагрузок. Длительный прием энергетиков ведет к повышению агрессивности и раздражительности.

Что говорит закон?

Меры по ограничению распространения энергетических напитков среди несовершеннолетних выносились на обсуждение в виде соответствующего законопроекта. После чего были внесены соответствующие поправки в Кодекс об административной ответственности, законы "О качестве и безопасности пищевой продукции", "О рекламе", которые вступили в силу с 11 апреля нынешнего года.

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В частности, закон "О рекламе" дополнен статьей 22−1 "Реклама энергетических напитков". Отныне при осуществлении рекламы энергетических напитков в обязательном порядке должно быть предупреждение о вреде чрезмерного употребления таких напитков, а также указана информация о лицах, которым они не рекомендуются, в данном случае – детям и подросткам.

Законом запрещается:

• реклама энергетических напитков по телевидению и радио с 7.00 до 22.00;

• безвозмездное распространение образцов энергетических напитков в целях рекламы среди лиц, не достигших восемнадцати лет;

• спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для лиц, не достигших восемнадцати лет, если при этом используется наименование, товарный знак или изображение энергетических напитков;

• распространение, в том числе продажа товаров (футболок, головных уборов, игр и т. п.), среди лиц, не достигших восемнадцати лет, с использованием наименования, товарного знака или изображения энергетических напитков;

• реклама энергетических напитков в печатных изданиях, предназначенных преимущественно для детей и подростков, а также в медицинских, спортивных и образовательных учреждениях.