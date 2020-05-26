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Сброс воды из водохранилища

Объекты водного хозяйства оснастят датчиками потребления воды

© Sputnik / Игорь Агеенк
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200526/14212809/Obekty-vodnogo-khozyaystva-oboruduyut-datchikami-potrebleniya-vody.html

Решено внедрить цифровые технологии на водных объектах. Они позволят контролировать использование водных ресурсов и электроэнергии в режиме онлайн.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление, предусматривающее повышение эффективности водопользования в сельском хозяйстве и компенсацию затрат на водоснабжение.

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© CC0 / Unsplash / Jacek Dylag
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Документ предусматривает возмещение расходов на водоснабжение водопотребителями путем прибавления к сумме налоговых ставок за пользование водными ресурсами.

Утвержден Комплекс мер по управлению водными ресурсами, учету и отчетности потребленных водных ресурсов со стороны водопользователей и водопотребителей.

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Решено внедрить цифровые технологии на объектах водного хозяйства. Они позволят контролировать использование водных ресурсов и электроэнергии в режиме онлайн. Такими установками будут оснащены водохранилища и ирригационные системы.

В Министерстве водного хозяйства также внедряется онлайн-режим осуществления контроля за использованием электроэнергии на насосных станциях.

До 1 декабря 2023 года основные места забора воды водопотребителей будут полностью укомплектованы средствами управления и учета воды.

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Напомним, в начале апреля Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделил средства на реализацию первого этапа проекта по развитию систем водоснабжения и канализации в Бухарской области.

Объем инвестиций составил 385 миллионов долларов. Целью является развитие устойчивой инфраструктуры водоснабжения и канализации в приоритетных районах региона, что в свою очередь позволит повысить уровень жизни населения и предпринимательскую активность.

Теги:
Постановление, вода, налоги, Стоимость, водоснабжение



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