Объекты водного хозяйства оснастят датчиками потребления воды

Решено внедрить цифровые технологии на водных объектах. Они позволят контролировать использование водных ресурсов и электроэнергии в режиме онлайн.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление, предусматривающее повышение эффективности водопользования в сельском хозяйстве и компенсацию затрат на водоснабжение.

Документ предусматривает возмещение расходов на водоснабжение водопотребителями путем прибавления к сумме налоговых ставок за пользование водными ресурсами.

Утвержден Комплекс мер по управлению водными ресурсами, учету и отчетности потребленных водных ресурсов со стороны водопользователей и водопотребителей.

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Решено внедрить цифровые технологии на объектах водного хозяйства. Они позволят контролировать использование водных ресурсов и электроэнергии в режиме онлайн. Такими установками будут оснащены водохранилища и ирригационные системы.

В Министерстве водного хозяйства также внедряется онлайн-режим осуществления контроля за использованием электроэнергии на насосных станциях.

До 1 декабря 2023 года основные места забора воды водопотребителей будут полностью укомплектованы средствами управления и учета воды.

Напомним, в начале апреля Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделил средства на реализацию первого этапа проекта по развитию систем водоснабжения и канализации в Бухарской области.

Объем инвестиций составил 385 миллионов долларов. Целью является развитие устойчивой инфраструктуры водоснабжения и канализации в приоритетных районах региона, что в свою очередь позволит повысить уровень жизни населения и предпринимательскую активность.