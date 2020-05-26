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Из Узбекистана в Казахстан отправлена техника

МЧС Узбекистана направило в Казахстан 20 единиц спецтехники

Хокимият Сырдарьинской области
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (62)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200526/14214252/MChS-Uzbekistana-napravilo-v-Kazakhstan-20-edinits-spetstekhniki-.html

Машины предназначены для сельскохозяйственной обработки затопленных в результате наводнения земель, таким образом процесс устранения последствий ущерба намерены ускорить.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области сообщила о том, что в Мактааральский район Казахстана направилась очередная партия спецтехники.

Напомним, из-за прорыва дамбы Сардобинского водохранилища пострадали также некоторые села в близлежащего района Казахстана, который граничит с Сырдарьинской областью.

Из Узбекистана в Казахстан отправлена техника
Хокимият Сырдарьинской области
Из Узбекистана в Казахстан отправлена техника

По поручению главы государства, МЧС направило специалистов и спецтехнику в соседнюю республику для ликвидации последствий наводнения.

Сегодня администрация Сырдарьинской области направила еще 20 единиц современной высокопроизводительной спецтехники в пострадавший район Казахстана.

Машины предназначены для сельскохозяйственной обработки затопленных в результате наводнения земель, таким образом процесс устранения последствий ущерба намерены ускорить.

Из Узбекистана в Казахстан отправлена техника
Хокимият Сырдарьинской области
Из Узбекистана в Казахстан отправлена техника

Напомним, неделю назад стало известно, что Казахстан примет участие в техническом аудите Сардобинского водохранилища в Узбекистане.

Сайт правительства Казахстана
Премьеры Узбекистана и Казахстана посетили пострадавшие районы Мактаарала

Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев провел в Шымкенте встречу с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым.

В ходе переговоров стороны пришли к совместному решению, что по Сардобинскому водохранилищу будет проведен технический аудит с привлечением международных и казахстанских экспертов, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе этого сооружения.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (62)
Теги:
Сардобинское водохранилище, Сырдарьинская область, Узбекистан, Казахстан



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