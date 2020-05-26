МЧС Узбекистана направило в Казахстан 20 единиц спецтехники

Машины предназначены для сельскохозяйственной обработки затопленных в результате наводнения земель, таким образом процесс устранения последствий ущерба намерены ускорить.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области сообщила о том, что в Мактааральский район Казахстана направилась очередная партия спецтехники.

Напомним, из-за прорыва дамбы Сардобинского водохранилища пострадали также некоторые села в близлежащего района Казахстана, который граничит с Сырдарьинской областью.

Хокимият Сырдарьинской области Из Узбекистана в Казахстан отправлена техника

По поручению главы государства, МЧС направило специалистов и спецтехнику в соседнюю республику для ликвидации последствий наводнения.

Сегодня администрация Сырдарьинской области направила еще 20 единиц современной высокопроизводительной спецтехники в пострадавший район Казахстана.

Машины предназначены для сельскохозяйственной обработки затопленных в результате наводнения земель, таким образом процесс устранения последствий ущерба намерены ускорить.

Хокимият Сырдарьинской области Из Узбекистана в Казахстан отправлена техника

Напомним, неделю назад стало известно, что Казахстан примет участие в техническом аудите Сардобинского водохранилища в Узбекистане.

Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев провел в Шымкенте встречу с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым.

В ходе переговоров стороны пришли к совместному решению, что по Сардобинскому водохранилищу будет проведен технический аудит с привлечением международных и казахстанских экспертов, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе этого сооружения.