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Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы.

Шестая область Узбекистана стала свободной от коронавируса

© Sputnik / Татьяна Макеева
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (521)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200527/14219372/Shestaya-oblast-Uzbekistana-stala-svobodnoy-ot-koronavirusa.html

Хорезмская область стала свободной от коронавируса территорией наряду с Джизакской, Кашкадарьинской, Ферганской, Бухарской и Сурхандарьинской.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. В Хорезмской области от коронавирусной инфекции вылечены и отправлены на реабилитацию последние три пациента, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"За все время пандемии в области было зафиксировано 233 случая заражения коронавирусом", - говорится в информации.

Таким образом, Хорезмская область стала свободной от коронавируса территорией наряду с Джизакской, Кашкадарьинской, Ферганской, Бухарской и Сурхандарьинской.

Напомним, на сегодня в "красной" зоне по опасности заражения коронавирусом остаются 40 районов и городов, в "желтой" — 45.

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Вчера Шавкат Мирзиёев поручил Специальной республиканской комиссии совместно с хокимами областей за один день пересмотреть категории территорий, эпидемиологическая ситуация в которых ухудшилась, и внести предложения об усилении карантинных мер.

Минздрав должен увеличить количество проводимых за день анализов в "красных" и "желтых" зонах. При этом необходимо расширить контрольное тестирование в медицинских учреждениях, рынках, банках и местах скопления людей.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (521)



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