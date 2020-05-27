Филиалы еще шести российских вузов планируется открыть в Узбекистане

Глава МГУ сообщил, что сейчас в республике десять филиалов российских вузов уже работают, еще шесть планируется открыть.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Стартовала Межрегиональная онлайн-конференция ректоров вузов России и Узбекистана.

Ведущий российский вуз открывает свое представительство в Узбекистане >>

В рамках дискуссии была озвучена информация о том, что десять филиалов российских вузов сейчас работают в республике, еще шесть планируется открыть. Об этом рассказал президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Он отметил, что в 2018 году обсуждалась работа трех филиалов российских вузов в Узбекистане.

"Рад сообщить, что на данный момент функционируют уже десять таких филиалов... В ближайшее время планируется открыть филиалы еще шести российских вузов", - рассказал Садовничий, выступая на Межрегиональной онлайн-конференции ректоров вузов России и Узбекистана.

Глава МГУ уточнил, что, кроме филиалов Московского университета, Российского института нефти и газа имени Губкина, Российского экономического университета имени Плеханова, в Узбекистане были открыты филиалы МГИМО, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Российского химико-технологического университета имени Менделеева, Национального исследовательского университета "МЭИ" и Астраханского государственного технического университета.

В начале года мы сообщали о том, что Санкт-Петербургский горный университет планирует открыть в Узбекистане Институт начальной инженерной подготовки, сообщили в городском комитете по науке и высшей школе.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко и заместитель министра высшего и среднего специального образования РУз Узокбой Бегимкулов предварительно договорились о создании на территории республики научно-инновационного центра, где будут проходить обучение 20-30 тысяч человек.