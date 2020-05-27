Спецбортом на экзамен: Узбекистан доставит педагогов из РФ в филиалы вузов

Узбекская сторона примет все необходимые санитарно-эпидемиологические меры на время вступительных экзаменов. В частности, будет организована отдельная карантинная зона на базе оздоровительных учреждений.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Власти Узбекистана готовы организовать чартерные рейсы для преподавателей из РФ на вступительные экзамены в филиалы российских вузов в республике в период пандемии. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики страны Журабек Мирзамахмудов в рамках состоявшейся Межрегиональной онлайн-конференции ректоров вузов России и Узбекистана, передают РИА Новости.

"Мы предлагаем организовать специальные чартерный рейсы для российских преподавателей для вступительных экзаменов на 2020-21 учебный год", - сказал Мирзамахмудов в ходе конференции. По его словам, данная мера может быть предпринята в случае организации приема студентов в филиалы вузов РФ в Узбекистане в традиционном формате.

Первый замминистра сообщил, что узбекская сторона примет все необходимые санитарно-эпидемиологические меры на время вступительных экзаменов. В частности, будет организована отдельная карантинная зона на базе оздоровительных учреждений.

"Со своей стороны мы окажем всяческое содействие в решении всех оргвопросов, связанных с пребыванием российских преподавателей в Узбекистане", - добавил Мирзаахмудов.

В сентябре прошлого года мы сообщали о том, что по подсчетам министерства науки и высшего образования РФ, в вузах России обучаются более 26 тысяч студентов из Узбекистана.

При этом, 7,1 тысячи студентов получают образование на бюджетной основе.