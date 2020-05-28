Когда в Узбекистане начнется прием в первый класс — ответ МНО

C учетом постепенного ослабления карантинных ограничений и полной ликвидации пандемии процедуру приема в 1-й класс перенесли с июня на июль и август.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Пандемия COVID-19 внесла коррективы во многие сферы, в том числе образование.

Так, в этом учебном году в общеобразовательных школах Узбекистана из-за коронавируса отменили итоговые экзамены. Все оценки преподавателям предлагается выставить, основываясь на оценках успеваемости ребенка за три четверти учебного года.

Выпускникам школ будут выданы электронные аттестаты — отсканированные варианты оригинальных документов, подтверждающих наличие среднего образования. Оригиналы документов будут храниться в школах, выпускники смогут получить их сразу после снятия карантина.

Теперь же встал вопрос: как быть с поступлением в первый класс в условиях пандемии и карантинных ограничений?

В Министерстве народного образования сообщили, что в этом году прием в первый класс начнется с 1 июля, а не с 1 июня, как это было ранее.

"Согласно действующему порядку, ежегодно с 1 июня по 31 августа во всех школах республики проводятся приемные процессы в 1-й класс. Родители ходили в школы, но это проблематично сделать в условиях карантина в летний сезон", — говорится в сообщении.

Таким образом: