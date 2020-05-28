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Пустой класс в школе

Когда в Узбекистане начнется прием в первый класс — ответ МНО

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200528/14235065/Kogda-v-Uzbekistane-nachnetsya-priem-v-pervyy-klass--otvet-MNO.html

C учетом постепенного ослабления карантинных ограничений и полной ликвидации пандемии процедуру приема в 1-й класс перенесли с июня на июль и август.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Пандемия COVID-19 внесла коррективы во многие сферы, в том числе образование.

Владимир Четий
© Foto : Из личного архива Владимира Четий
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Так, в этом учебном году в общеобразовательных школах Узбекистана из-за коронавируса отменили итоговые экзамены. Все оценки преподавателям предлагается выставить, основываясь на оценках успеваемости ребенка за три четверти учебного года.

Выпускникам школ будут выданы электронные аттестаты — отсканированные варианты оригинальных документов, подтверждающих наличие среднего образования. Оригиналы документов будут храниться в школах, выпускники смогут получить их сразу после снятия карантина.

Теперь же встал вопрос: как быть с поступлением в первый класс в условиях пандемии и карантинных ограничений?

В Министерстве народного образования сообщили, что в этом году прием в первый класс начнется с 1 июля, а не с 1 июня, как это было ранее.

"Согласно действующему порядку, ежегодно с 1 июня по 31 августа во всех школах республики проводятся приемные процессы в 1-й класс. Родители ходили в школы, но это проблематично сделать в условиях карантина в летний сезон", — говорится в сообщении.

Таким образом:

  • путем ограничения посещения родителями школ обеспечивается полное соблюдение правил карантина;
  • в июне начнется оформление документов выпускников общеобразовательных школ для их последующей подачи в вузы;
  • после начала процедуры приема в 1-е классы дополнительную информацию можно будет получить непосредственно у администрации школы.
Теги:
дети, школа, Министерство народного образования Узбекистана



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