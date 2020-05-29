Один из районов Бухарской области переведен в "красную" зону карантина

C 28 мая въезд на эту территорию был приостановлен. В настоящее время движение личного транспорта по району ограничено.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Шафирканский район Бухарской области был переведен в "красный" уровень карантина в связи с возникновением новых очагов заражения коронавирусом.

С 28 мая въезд на эту территорию был приостановлен. В настоящее время движение личного транспорта по району ограничено.

Как сообщили в Минздраве, 27 мая у семьи местных жителей, которые являются членами одной семьи, была обнаружена коронавирусная инфекция.

Отмечается, что у всех, кто был в контакте с зараженными, взяты анализы на наличие инфекции.

Ранее в "красную" зону переведена часть Ташкентской области: Бекабад, Нурафшан и Кибрайский, Аккурганский, Ташкентский и Юкоричирчикский районы.

Аналогичные меры были приняты в отношении Зарафшана в Навоийской области — город перевели из "желтого" уровня карантина в "красный" из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

По последним данным, в республике зафиксировано 3 463 случаев заболевания COVID-19, на лечении находятся 755 граждан, выздоровели — 2 694.