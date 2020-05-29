16:00 29 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Один из районов Бухарской области переведен в "красную" зону карантина

Telegram / Koronavirus Info | Uyda Qoling!
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (531)
135 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200529/14244560/Odin-iz-rayonov-Bukharskoy-oblasti-pereveden-v-krasnuyu-zonu-karantina.html

C 28 мая въезд на эту территорию был приостановлен. В настоящее время движение личного транспорта по району ограничено.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Шафирканский район Бухарской области был переведен в "красный" уровень карантина в связи с возникновением новых очагов заражения коронавирусом. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
"Бдительность слабеет": Мирзиёев поручил внести предложения об усилении карантина

С 28 мая въезд на эту территорию был приостановлен. В настоящее время движение личного транспорта по району ограничено.

Как сообщили в Минздраве, 27 мая у семьи местных жителей, которые являются членами одной семьи, была обнаружена коронавирусная инфекция.

Отмечается, что у всех, кто был в контакте с зараженными, взяты анализы на наличие инфекции.

Ранее в "красную" зону переведена часть Ташкентской области: Бекабад, Нурафшан и Кибрайский, Аккурганский, Ташкентский и Юкоричирчикский районы.

Аналогичные меры были приняты в отношении Зарафшана в Навоийской области — город перевели из "желтого" уровня карантина в "красный" из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. 

По последним данным, в республике зафиксировано 3 463 случаев заболевания COVID-19, на лечении находятся 755 граждан, выздоровели — 2 694. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (531)
Теги:
коронавирус, Карантин, Узбекистан, Бухарская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Грудь на свободе: как отмечают День без бюстгальтера - фото
Исторический запуск SpaceX отложен из-за непогоды
Попытка запуска первого пилотируемого корабля Илона Маска в США - видео
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: самые сложные регионы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться