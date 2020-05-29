В Навои ужесточили карантин — в область направили врачей и силы безопасности

В последние дни, наряду с несколькими регионами страны, в Навоийской области увеличивается число случаев заболевания COVID-19 среди населения.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Навоийской области усилили карантинный режим. Как сообщают в Минздраве, сделано это было из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

В настоящий момент COVID-19 обнаружили у 119 жителей области.

Очаги распространения заболевания

В Навоийской области болезнь распространяется в основном через пять очагов.

В частности, первый крупный очаг зафиксирован в городе Зарафшан, второй и третий очаги — в Хатырчинском районе.

Четвертым эпицентром распространения инфекции стал Канимехский район, пятым — Томдинский.

Напомним: Зарафашан был переведен из "желтого" уровня карантина в "красный" еще в середине мая. 26 мая около 300 граждан, находившихся в контакте с пациентами (31 человек), были помещены на карантин.

По данным Минздрава, с 8 мая в 11 районах Зарафшана начало действовать ограничение на передвижение транспорта. Карантинные меры также были усилены в шести махаллях Хатирчинского района.

Экстренные меры, принятые властями

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в область были направлены медики из других регионов страны.

"Министерство здравоохранения направило в регион специальную группу врачей-ученых, эпидемиологов, инфекционистов, отоларингологов, реаниматологов, пульмонологов, хирургов, лабораторных врачей", — проинформировали в ведомстве.

Сотрудники Службы государственной безопасности, Нацгвардии, ОВД, прокуратуры проводят последовательные мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, лечению больных и более эффективному установлению медицинского надзора за гражданами на карантине.

Ранее карантинные меры также ужесточили в ряде районов Ташкентской области и Шафирканском районе Бухарской области.