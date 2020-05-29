Узбекские зоозащитники выступили против передвижных цирков с животными

Правительство подписало постановление о создании новых зоопарков и передвижных цирков с участием животных во всех регионах республики.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Согласно указу президента "О мерах по дальнейшему повышению роли и значения сферы культуры и искусства в жизни общества" от 26 мая 2020 года, в каждом регионе страны в течение ближайших двух лет появятся передвижные цирки, группы канатоходцев и зоопарки.

В документе значится, что с 1 сентября этого года передвижные цирки смогут осуществлять свою деятельность без оформления специального разрешения на проведение массово-зрелищного мероприятия.

Организаторов обязуют не менее чем за 10 дней уведомлять органы внутренних дел о месте и времени проведения представлений в целях обеспечения общественного порядка и пожарной безопасности.

Помимо этого, если мероприятия передвижных цирков буду проходить в местах, принадлежащих государству, например, в парках культуры и отдыха, с них не будет взыматься арендная плата.

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Стоит отметить, что деятельность по сохранению и использованию объектов нематериального культурного наследия — дорбоз, аския и лапар теперь вошла в официальный перечень, в соответствии с которым самозанятым гражданам выдаются временные трудовые удостоверения и их доходы не облагаются налогом, предусмотренным для физических лиц.

Также в документе заявлено, что строительные работы, связанные с реконструкцией Узбекского государственного цирка, обеспечат полным финансированием.

В здании будут построены дополнительные помещения, оснащенные современным оборудованием, предназначенные для комфортного содержания животных. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец текущего года.

Что говорят зоозащитники?

В обществе защиты животных Mehr va oqibat инициативу по созданию новых зоопарков и дрессуры животных восприняли отрицательно.

Зоозащитники призвали правительство найти альтернативные варианты развлечению с участием животных, что будет способствовать благоприятному развитию имиджа Узбекистана как страны, поддерживающей гуманное обращение с животными.

Активисты считают, что какими бы комфортными ни были условия содержания животных в цирках и зоопарках, клетки не являются для них естественной средой обитания, а каждодневный массовый поток посетителей наносит им психологическую травму.

Важно упомянуть, что цирки с животными отменены во многих странах мира, где действует общенациональный запрет на эксплуатацию животных в развлекательной индустрии.