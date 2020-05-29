Мирзиёев назвал критерий, по которому нужно реализовывать все проекты

Глава государства ознакомился с созданными в новой больнице условиями. В беседе с ответственными лицами он подчеркнул важность стимулирования медицинских работников.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством специализированной многопрофильной больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области, сообщили в пресс-службе президента.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев познакомился со строительством специализированной многопрофильной больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области

Общая проектная стоимость этого медучреждения составляет 504 миллиарда сумов. Сейчас на 33 гектарах возводятся два комплекса.

При разработке концепции больницы были учтены специфика лечения инфекционных заболеваний и требования современной медицины. К примеру, все стационарные койки боксированы, каждая комната - с автономной вентиляцией. В палатах оборудованы отдельные вход и выход.

При поступлении пациенты помещаются в палату через шлюз. Все корпусы, отделения соединены стерильными и нестерильными коридорами. Первые используются только медиками для выполнения их обязанностей. Они проходят через санитарные пропускники. Все это обеспечивает безопасность и лиц с неподтвержденным диагнозом, и медицинского персонала.

Пресс-служба президента Узбекистана Строительство специализированной многопрофильной больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области

Глава государства ознакомился с созданными в больнице условиями. В беседе с ответственными лицами отмечена важность эффективного использования нового объекта, стимулирования медицинских работников.

"Следует внедрить бонусную систему оплаты труда. Если работают хорошо, пусть и зарабатывают соответственно," - предложил Шавкат Мирзиёев.

Больница рассчитана на 2000 коек. При необходимости она может быть трансформирована и вмещать до 4000 пациентов.

Президент тщательно осмотрел приемное отделение, карантинную зону, лабораторные и процедурные кабинеты, санитарно-гигиенические помещения.

Пресс-служба президента Узбекистана Строительство специализированной многопрофильной больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области

В отделении интенсивной терапии на 72 места каждая койка оснащена оборудованием для искусственной вентиляции легких и другой лечебной аппаратурой. Отделение может быть переоборудовано под нужды кардиологической, неврологической, педиатрической помощи.

Воздушные потоки в операционных организованы по однонаправленному принципу, без образования турбулентности. Благодаря этому воздух остается стерильным.

Лаборатория оснащена новейшим оборудованием в области вирусологии, биохимии и иммунологии, микробиологии и паразитологии. Так, если применяемые в других местах приборы для полимеразной цепной реакции способны проверить в среднем 40 анализов за 5 часов, то данная техника может проверить 90 образцов за 2 часа.

Здесь же состоялась презентация о мощностях областных и республиканских медицинских учреждений, а также их взаимодействии.

"Многие больницы, диагностические центры расположены разрозненно. Качество диагностики и лечения не отвечает требованиям. А средства тратятся. В каждом деле должен быть критерий - какую пользу наш народ получает от каждого потраченного государством сума," - подчеркнул президент.

Посредством видеоконференцсвязи состоялась беседа с врачами в Каракалпакстане и областях. Даны указания по созданию комплексной системы телемедицины, возможностей для подключения районов к областным больницам и далее к республиканским медицинским центрам, расширению обучения и обмена опытом между медицинскими работниками.

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И сегодня же президент осмотрел возведенный в Сергелийском районе столицы 16-этажный жилой дом. Он сооружен по современным стандартам, с соблюдением требований сейсмостойкости. В строительстве использованы энергосберегающие материалы. Здание подключено к интернету, обеспечено видеонаблюдением и противопожарными средствами. В доме - 80 двух- и трехкомнатных квартир, в которые уже заселились малообеспеченные и нуждающиеся в жилье семьи.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с 16-этажным жилым домом, возведенном в Сергелийском районе столицы

Глава государства побывал в гостях у одной из этих семей, которая жила в съемной квартире на протяжении 14 лет.

За последние три года в Сергелийском районе было сдано в эксплуатацию 460 многоэтажных домов на 19 522 квартиры. Построены 26 махаллинских гузаров образцового типа. Ведется работа по возведению детских садов, школ, поликлиник и других объектов.