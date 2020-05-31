Узбекистан провел испытания дистанционно управляемого оружия — фото

На крупнейшем полигоне республики были испытаны модернизированные 120-миллиметровые самоходные орудия "Нона" для БТР-80.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. На крупнейшем полигоне "Каттакургон" Центральном военном округе прошли испытания новейшей боевой техники и оружия, сообщили в Минобороны Узбекистана.

В частности, в ходе маневров были испытаны модернизированные 120-миллиметровые самоходные орудия "Нона" для БТР-80.

Испытание военной техники в Узбекистане © Министерство обороны Узбекистана.

Испытание военной техники в Узбекистане © Министерство обороны Узбекистана.

Испытание военной техники в Узбекистане © Министерство обороны Узбекистана. 1 / 3 © Министерство обороны Узбекистана. Испытание военной техники в Узбекистане

В результате скорость передвижения боевой машины возросла с 25 до 80 километров в час.

Отметим, что Узбекистан в последние годы активно модернизирует свои Вооруженные силы.

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В частности, в декабре прошлого года до пандемии COVID-19 на общевойсковом полигоне "Чирчик" Ташкентского военного округа был проведен сбор с руководителями органов государственного и хозяйственного управления, ведущих министерств и ведомств по совершенствованию знаний и практических навыков в ряде военных дисциплин.