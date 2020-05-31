20:17 31 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Испытание военной техники в Узбекистане

Узбекистан провел испытания дистанционно управляемого оружия — фото

© Министерство обороны Узбекистана.
Общество
Получить короткую ссылку
114022
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200531/14257064/Uzbekistan-provel-ispytaniya-distantsionno-upravlyaemogo-oruzhiya--yarkie-kadry.html

На крупнейшем полигоне республики были испытаны модернизированные 120-миллиметровые самоходные орудия "Нона" для БТР-80. 

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. На крупнейшем полигоне "Каттакургон" Центральном военном округе прошли испытания новейшей боевой техники и оружия, сообщили в Минобороны Узбекистана.

В частности, в ходе маневров были испытаны модернизированные 120-миллиметровые самоходные орудия "Нона" для БТР-80. 

  • Испытание военной техники в Узбекистане
    Испытание военной техники в Узбекистане
    © Министерство обороны Узбекистана.
  • Испытание военной техники в Узбекистане
    © Министерство обороны Узбекистана.
  • Испытание военной техники в Узбекистане
    © Министерство обороны Узбекистана.
1 / 3
© Министерство обороны Узбекистана.
Испытание военной техники в Узбекистане

В результате скорость передвижения боевой машины возросла с 25 до 80 километров в час.

Отметим, что Узбекистан в последние годы активно модернизирует свои Вооруженные силы.

Терроризму — нет: как прошли учения спецназовцев Узбекистана и Таджикистана >>

В частности, в декабре прошлого года до пандемии COVID-19 на общевойсковом полигоне "Чирчик" Ташкентского военного округа был проведен сбор с руководителями органов государственного и хозяйственного управления, ведущих министерств и ведомств по совершенствованию знаний и практических навыков в ряде военных дисциплин.

Теги:
оружие, Испытания, Министерство обороны Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Россияне возвращаются к прежней жизни — в городах начали ослаблять карантин
Запуск корабля Crew Dragon: лучшие кадры трансляции за 2,5 минуты
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: самые сложные регионы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться