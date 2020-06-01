Около 300 узбекистанцев остаются на границе РФ и Казахстана

Каким образом и куда именно будет организован вывоз граждан Узбекистана с границы, пока не ясно. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Около 300 граждан Узбекистана, желающих уехать домой, остаются в Оренбургской области у закрытой российско-казахстанской границы, сообщили РИА Новости в посольстве Узбекистана в Москве.

"Ситуация на границе стабильная. Около 300 человек собрались. Ведется работа", - проинформировали в диппредставительстве.

Каким образом и куда именно будет организован вывоз граждан Узбекистана с границы, пока не ясно.

Напомним, 18 и 19 мая, Министерство иностранных дел РУз совместно с компетентными органами РФ и РК организовало вывоз нескольких сотен узбекистанцев, которые приехали на приграничную территорию Большечерниговского района, руководствуясь недостоверной информацией об открытии границ. Люди прибыли из разных регионов РФ и требовали создать коридор через территорию Казахстана для возвращения на родину.

Гражданам, собравшимся на границе РФ и Казахстана, разрешили выехать на родину >>

Находящихся на территории России узбекистанцев призвали не предпринимать попыток выезда к пунктам пересечения российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры.