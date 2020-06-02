Поступление-2020: спецпредметы, онлайн-регистрация и санитарные требования

В текущем году Государственный центр тестирования запустил пробную версию онлайн-регистрации, которая пока работает в тестовом режиме, но уже дает возможность абитуриентам практиковаться.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В 2020-2021 учебном году в связи с эпидемиологической обстановкой в республике Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана приняло решение регистрировать абитуриентов в режиме онлайн, а также провести тестовые испытания в сокращенном формате.

Обязательными предметами для всех тестируемых в этом году будут:

родной язык (узбекский, русский или каракалпакский) - 15 вопросов;

математика - 15 вопросов;

история Узбекистана - 15 вопросов.

За каждый правильный ответ абитуриент получит по 2,1 балла, максимальный балл - 31,5. Общая оценка - 94,5 балла.

В 2020-2021 учебном году, в качестве исключения, вступительные тестовые испытания планируется провести по двум предметам по специальности, без учета обязательных предметов.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, как сообщила пресс-служба Минвуза, в зданиях, где будут проводить тестирование, подготовят максимум 700 мест, и на каждого абитуриента выделят не менее 3 кв. м. На тестовые испытания необходимо приходить в масках и перчатках, и при входе в помещение будут измерять температуру тела.

Для защиты здоровья абитуриентов, руководителей групп и других лиц здания будут регулярно дезинфицироваться.

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Известно, что в текущем учебном году Государственный центр тестирования запустил систему пробной онлайн-регистрации абитуриентов. Это можно сделать через сайт abitur.dtm.uz, предварительно воспользовавшись видеоинструкцией. Однако в настоящий момент выданное заявление недействительно, так как система работает только в тестовом режиме.

Напомним, на днях в Минвузе поделились важными рекомендациями по выбору вузов для поступления. В соответствии с постановлением президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы приема в высшие образовательные учреждения на основе тестовых испытаний", абитуриентам предоставляется право участия в конкурсе с выбором до трех направлений образования бакалавриата вузов.