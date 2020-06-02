17:11 02 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Работа за компьютером

Поступление-2020: спецпредметы, онлайн-регистрация и санитарные требования

© CC0 / Unsplash / Helloquence
Общество
Получить короткую ссылку
118 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200602/14269740/Postuplenie-2020-spetspredmety-onlayn-registratsiya-i-sanitarnye-trebovaniya.html

В текущем году Государственный центр тестирования запустил пробную версию онлайн-регистрации, которая пока работает в тестовом режиме, но уже дает возможность абитуриентам практиковаться.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В 2020-2021 учебном году в связи с эпидемиологической обстановкой в республике Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана приняло решение регистрировать абитуриентов в режиме онлайн, а также провести тестовые испытания в сокращенном формате.

Обязательными предметами для всех тестируемых в этом году будут:

  • родной язык (узбекский, русский или каракалпакский) - 15 вопросов;
  • математика - 15 вопросов;
  • история Узбекистана - 15 вопросов.

За каждый правильный ответ абитуриент получит по 2,1 балла, максимальный балл - 31,5. Общая оценка - 94,5 балла.

Абитуриенты во время вступительных экзаменов
Facebook / Aziz Abdukhakimov・Азиз Абдухакимов
Вступительные экзамены в узбекские вузы пройдут только по двум предметам

В 2020-2021 учебном году, в качестве исключения, вступительные тестовые испытания планируется провести по двум предметам по специальности, без учета обязательных предметов.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, как сообщила пресс-служба Минвуза, в зданиях, где будут проводить тестирование, подготовят максимум 700 мест, и на каждого абитуриента выделят не менее 3 кв. м. На тестовые испытания необходимо приходить в масках и перчатках, и при входе в помещение будут измерять температуру тела.

Для защиты здоровья абитуриентов, руководителей групп и других лиц здания будут регулярно дезинфицироваться.

В Узбекистане отменены итоговые экзамены в школах >>

Известно, что в текущем учебном году Государственный центр тестирования запустил систему пробной онлайн-регистрации абитуриентов. Это можно сделать через сайт abitur.dtm.uz, предварительно воспользовавшись видеоинструкцией. Однако в настоящий момент выданное заявление недействительно, так как система работает только в тестовом режиме.

Пресс-служба президента
Вступительные экзамены в этом году пройдут в упрощенной форме

Напомним, на днях в Минвузе поделились важными рекомендациями по выбору вузов для поступления. В соответствии с постановлением президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы приема в высшие образовательные учреждения на основе тестовых испытаний", абитуриентам предоставляется право участия в конкурсе с выбором до трех направлений образования бакалавриата вузов.

Теги:
Узбекистан, Министерство высшего и среднего специального образования, Государственный центр тестирования Узбекистана, тестирование, вступительные экзамены, абитуриенты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
США в огне: разгромы и беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда — фото
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Беспорядки в США: грузовик въехал в толпу протестующих — видео
Статистика детской преступности в Узбекистане за последние 3 года
Недетские шалости: несовершеннолетних преступников стало меньше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться