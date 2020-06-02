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Группа узбекистанцев согласилась уехать с границы РФ для вылета в Ташкент

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200602/14270848/Gruppa-uzbekistantsev-soglasilas-uekhat-s-granitsy-RF-dlya-vileta-v-Tashkent.html

Сейчас на границе находятся более 300 человек и они не хотят возвращаться в те регионы, откуда прибыли.

ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. Группа из 25 граждан Узбекистана, собравшихся на границе РФ и Казахстана, согласилась выехать в Казань для вылета 7 июня в Ташкент, сообщила руководитель управления национальной и конфессиональной политики администрации Самарской области Надежда Осипова, пишет РИА Новости.

"Ситуация пока не совсем урегулирована, едут мигранты с многих-многих регионов. Сегодня прибыло туда 19 человек, хотя мы предупреждаем через все структуры, через социальные сети - не надо сюда ехать... Казахстан не открывает границы... Сегодня приехали из Нижнего Новгорода, Мурманска, из Новосибирска", - рассказала Осипова в ходе онлайн-конференции, организованной Всероссийским конгрессом узбеков, узбекистанцев.

По ее словам, сейчас на границе находятся более 300 человек и они не хотят возвращаться в те регионы, откуда прибыли.

"Нужно воспользоваться возможностью, которую предоставляет консульство - чартерные рейсы. Двадцать пять человек у нас выразили желание, они едут в Казань и 7 июня вылетают в Ташкент", - добавила представитель администрации Самарской области.

Около 300 узбекистанцев остаются на границе РФ и Казахстана >>

Напомним, 18 и 19 мая, Министерство иностранных дел РУз совместно с компетентными органами РФ и РК организовало вывоз нескольких сотен узбекистанцев, которые приехали на приграничную территорию Большечерниговского района, руководствуясь недостоверной информацией об открытии границ. Люди прибыли из разных регионов РФ и требовали создать коридор через территорию Казахстана для возвращения на родину.

Находящихся на территории России узбекистанцев призвали не предпринимать попыток выезда к пунктам пересечения российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры.

Теги:
Казахстан, Казахстан, граница, границы, коронавирус, Карантин, Россия, Россия, Узбекистанцы, узбекистанка, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Казань



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