В Ташкенте откроется Цифровой университет Японии

Обучение начнется с 2020/2021 учебного года по программам бакалавриата по специальностям инженер-программист и управление бизнесом.

ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. На портале проектов нормативно-правовых документов выставлен на обсуждение проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об организации в городе Ташкенте "Цифрового университета Японии".

"Новый университет будет иметь статус юридического лица с обособленным имуществом и независимым балансом, а также статус негосударственной организации высшего образования без долевого участия государства в уставном фонде", - говорится в сообщении.

Согласно документу, прием студентов и аттестация выпускников будет проводиться путем согласования с Министерством высшего и средне-специального образования и Узбекским государственным университетом мировых языков в соответствии с установленными требованиями, порядком и сроками.

Выпускникам университета, успешно окончившим обучение на основе программ двойного диплома (double degree), будет выдан диплом государственного образца Узбекского государственного университета мировых языков по направлению "Компьютерная лингвистика" и диплом установленного образца одного из университетов Японии.

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Обучение начнется с 2020/2021 учебного года по программам бакалавриата по специальностям инженер-программист и управление бизнесом.

Обсуждение проекта продлится до 16 июня.