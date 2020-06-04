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Торговый комплекс "Урикзор" в Ташкенте открыт для посетителей

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (560)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200604/14289845/Torgovyy-kompleks-Urikzor-v-Tashkente-otkryt-dlya-posetiteley.html

Ранее у одного из продавцов продуктового магазина была выявлена коронавирусная инфекция, в связи с чем комплекс "Урикзор" закрыли на 14-дневный карантин.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. По данным хокимията Учтепинского района, с 4 июня текущего года в Ташкенте открылся торговый комплекс "Урикзор".

В нем установлены три туннеля дезинфекции, специальные разделения между продавцом и клиентом, тепловизоры, а также дезинфицирующие барьеры для грузовых автомобилей.

"В рамках селекторного совещания поступило предложение о необходимости постепенного смягчения карантинных мер. В частности, было решено возобновить деятельность вещевых рынков, кафе, ресторанов и прочих общественных мест", - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что у одного из продавцов продуктового магазина была выявлена коронавирусная инфекция, в связи с чем комплекс "Урикзор" закрыли на 14-дневный карантин. В ходе подготовительных работ на территории рынка были установлены три туннеля дезинфекции, специальные разделения между продавцом и клиентом, тепловизоры и дезинфицирующие барьеры для грузовых автомобилей, а также сделаны разметки в целях соблюдения социальной дистанции.

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К тому же, по всему периметру развешены плакаты с информацией о мерах предосторожности.

Напомним: карантинные меры против распространения COVID-19 в Узбекистане продлены до 15 июня.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (560)
Теги:
Ташкент, Ташкент, Карантин, покупка, Покупки, товары, товар, Продажа, торговый центр, Узбекистан, Узбекистан



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