Торговый комплекс "Урикзор" в Ташкенте открыт для посетителей

Ранее у одного из продавцов продуктового магазина была выявлена коронавирусная инфекция, в связи с чем комплекс "Урикзор" закрыли на 14-дневный карантин.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. По данным хокимията Учтепинского района, с 4 июня текущего года в Ташкенте открылся торговый комплекс "Урикзор".

В нем установлены три туннеля дезинфекции, специальные разделения между продавцом и клиентом, тепловизоры, а также дезинфицирующие барьеры для грузовых автомобилей.

"В рамках селекторного совещания поступило предложение о необходимости постепенного смягчения карантинных мер. В частности, было решено возобновить деятельность вещевых рынков, кафе, ресторанов и прочих общественных мест", - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что у одного из продавцов продуктового магазина была выявлена коронавирусная инфекция, в связи с чем комплекс "Урикзор" закрыли на 14-дневный карантин. В ходе подготовительных работ на территории рынка были установлены три туннеля дезинфекции, специальные разделения между продавцом и клиентом, тепловизоры и дезинфицирующие барьеры для грузовых автомобилей, а также сделаны разметки в целях соблюдения социальной дистанции.

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К тому же, по всему периметру развешены плакаты с информацией о мерах предосторожности.

Напомним: карантинные меры против распространения COVID-19 в Узбекистане продлены до 15 июня.