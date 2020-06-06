Узбекистан и Германия договорились усовершенствовать административные процедуры

Предусмотрено, в том числе и экспертное консультирование в разработке проектов нормативно-правовых актов в сфере административных процедур. Планируется также организовать образовательные семинары в сфере медиации и государственного управления.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Представители министерства юстиции Узбекистана в формате видеоконференции обсудили с главой представительства Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в Узбекистане Йоргом Пуделькой вопросы дальнейшего сотрудничества в плане совершенствования законодательства в сфере административных процедур. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иностранный представитель выразил готовность всесторонне поддержать инициативу министерства в данном направлении в рамках программы GIZ "Содействие правовой государственности в Центральной Азии".

Стороны обсудили совместные мероприятия по развитию института медиации в Узбекистане и совершенствованию деятельности юридических служб государственных органов страны.

Итогом встречи стала договоренность о совместной разработке и утверждению плана мероприятий на II полугодие 2020 года и весь следующий год. Предусмотрено, в том числе и экспертное консультирование в разработке проектов нормативно-правовых актов в сфере административных процедур. Планируется также организовать образовательные семинары в сфере медиации и государственного управления.

Напомним, в сентябре 2017 года между торгово-промышленными палатами Узбекистана и России был подписан Меморандум о сотрудничестве в области международного коммерческого арбитража и медиации. Документ направлен на эффективное и быстрое решение спорных вопросов, которые могут возникать в процессе сотрудничества.

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Факт подписания был призван значительно облегчить ведение дискуссий между субъектами российского и узбекского права. Например, если решение арбитражного суда принято в Узбекистане, то оно автоматически признается и в России.