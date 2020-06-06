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Более 350 граждан Узбекистана, разместившихся под Самарой, отправили на родину

Более 350 узбекистанцев, оказавшихся под Самарой, отправили на родину

© Sputnik /
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200606/14302019/Bolee-350-grazhdan-Uzbekistana-razmestivshikhsya-pod-Samaroy-otpravili-na-rodinu.html

Граждане перешли границу в пропускном пункте "Маштаково" (Оренбургская область) с республикой Казахстан. На территории соседней республики их встретили автобусы, чтобы доставить домой.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Более 350 граждан Узбекистана, собравшихся в Самарской области из-за закрытой границы с Казахстаном, были отправлены на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Сегодня 367 граждан Узбекистана покинули территорию Самарской области. Все они перешли границу в пропускном пункте "Маштаково" (Оренбургская область) с республикой Казахстан", - сказала собеседница агентства.

Также известно, что на территории соседней республики узбекистанцев встретили автобусы, которые доставят их на родину.

Автомобили на границе
© Sputnik / Стрингер
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Напомним, в начале июня поступила информация о том, что возле контрольно-пропускного пункта "Маштаково" российско-казахстанской границы наблюдается скопление около 300 граждан Узбекистана. 

Данный вопрос находился на контроле посольств Узбекистана в Москве и Нур-Султане, генконсульств в Казани и Актау, были проведены переговоры с компетентными органами России и Казахстана.

Оперативный штаб МИД направил информацию о сложившейся ситуации в Специальную республиканскую комиссию для комплексного рассмотрения вопроса.

Теги:
граждане, Казахстан, Самарская область, Узбекистанцы, Узбекистан



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