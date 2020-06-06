Более 350 узбекистанцев, оказавшихся под Самарой, отправили на родину

Граждане перешли границу в пропускном пункте "Маштаково" (Оренбургская область) с республикой Казахстан. На территории соседней республики их встретили автобусы, чтобы доставить домой.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Более 350 граждан Узбекистана, собравшихся в Самарской области из-за закрытой границы с Казахстаном, были отправлены на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Сегодня 367 граждан Узбекистана покинули территорию Самарской области. Все они перешли границу в пропускном пункте "Маштаково" (Оренбургская область) с республикой Казахстан", - сказала собеседница агентства.

Также известно, что на территории соседней республики узбекистанцев встретили автобусы, которые доставят их на родину.

Напомним, в начале июня поступила информация о том, что возле контрольно-пропускного пункта "Маштаково" российско-казахстанской границы наблюдается скопление около 300 граждан Узбекистана.

Данный вопрос находился на контроле посольств Узбекистана в Москве и Нур-Султане, генконсульств в Казани и Актау, были проведены переговоры с компетентными органами России и Казахстана.

Оперативный штаб МИД направил информацию о сложившейся ситуации в Специальную республиканскую комиссию для комплексного рассмотрения вопроса.