На российско-казахстанской границе снова скопление узбекистанцев

Оперативный штаб МИД направил информацию о сложившейся ситуации в Специальную республиканскую комиссию для комплексного рассмотрения вопроса.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. По информации дипломатических представительств и консульских учреждений Узбекистана в России и Казахстане, возле контрольно-пропускного пункта "Маштаково" российско-казахстанской границы наблюдается скопление около 300 граждан Узбекистана.

"Данный вопрос находится на контроле посольств Узбекистана в Москве и Нур-Султане, генконсульств в Казани и Актау, ведутся переговоры с компетентными органами России и Казахстана", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб МИД направил информацию о сложившейся ситуации в Специальную республиканскую комиссию для комплексного рассмотрения вопроса. О принятом решении Спецкомиссии будет дана дополнительная информация.

Около 300 узбекистанцев остаются на границе РФ и Казахстана >>

Напоминаем, что только с 25 мая из разных городов России было организовано 8 чартерных рейсов.

В настоящее время Спецкомиссией рассматривается вопрос организации дополнительных рейсов для вывоза соотечественников из регионов России.

Группа узбекистанцев согласилась уехать с границы РФ для вылета в Ташкент >>

МИД убедительно просит находящихся на территории России сограждан не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускному пункту "Маштаково" или другим пунктам пересечения российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры.

Работа над организацией дополнительных рейсов в различные города регионов России будет продолжена.