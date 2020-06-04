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Пограничный пункт, архивное фото

На российско-казахстанской границе снова скопление узбекистанцев

© Sputnik
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200604/14290758/Na-rossiysko-kazakhstanskoy-granitse-snova-skoplenie-uzbekistantsev.html

Оперативный штаб МИД направил информацию о сложившейся ситуации в Специальную республиканскую комиссию для комплексного рассмотрения вопроса.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. По информации дипломатических представительств и консульских учреждений Узбекистана в России и Казахстане, возле контрольно-пропускного пункта "Маштаково" российско-казахстанской границы наблюдается скопление около 300 граждан Узбекистана. 

"Данный вопрос находится на контроле посольств Узбекистана в Москве и Нур-Султане, генконсульств в Казани и Актау, ведутся переговоры с компетентными органами России и Казахстана", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб МИД направил информацию о сложившейся ситуации в Специальную республиканскую комиссию для комплексного рассмотрения вопроса. О принятом решении Спецкомиссии будет дана дополнительная информация.

Около 300 узбекистанцев остаются на границе РФ и Казахстана >>

Напоминаем, что только с 25 мая из разных городов России было организовано 8 чартерных рейсов.

В настоящее время Спецкомиссией рассматривается вопрос организации дополнительных рейсов для вывоза соотечественников из регионов России.

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МИД убедительно просит находящихся на территории России сограждан не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускному пункту "Маштаково" или другим пунктам пересечения российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры.

Работа над организацией дополнительных рейсов в различные города регионов России будет продолжена.

Теги:
Карантин, граница, госграница, границы, Казахстан, Казахстан, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Узбекистанцы



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