Самолет с россиянами прибыл из Ташкента в Санкт-Петербург

В аэропорту пассажиров осмотрят врачи, проведут медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдадут официальное предписание главного городского санитарного врача о необходимости 14-дневной изоляции.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Самолет с россиянами прибыли из Ташкента в петербургский аэропорт Пулково, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс авиакомпании UzAirways Ташкент — Санкт-Петербург прилетел в Пулково в 12.57 мск.

Ранее сообщалось, что спецрейс Uzbekistan Airways вылетел 7 июня из Ташкента в Северную столицу России в 10.39 (8.39 мск). На борту — 19 граждан РФ и 14 граждан других стран.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, 33 человека вернутся домой на авиарейсе из Узбекистана. Сразу по прибытии в аэропорту Пулково пассажиров осмотрят врачи, проведут медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдадут официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции.

Затем прилетевших в сопровождении экипажей ГИБДД на специальных автобусах развезут по домам или к месту самоизоляции. Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут направлены в обсерватор.

С начала апреля около трех тысяч петербуржцев смогли вернуться на родину благодаря специально организованным авиарейсам.