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Мобильный пункт тестирования на коронавирус в Пулково

Самолет с россиянами прибыл из Ташкента в Санкт-Петербург

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200607/14304932/Samolet-s-rossiyanami-pribyl-iz-Tashkenta-v-Sankt-Peterburg.html

В аэропорту пассажиров осмотрят врачи, проведут медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдадут официальное предписание главного городского санитарного врача о необходимости 14-дневной изоляции.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Самолет с россиянами прибыли из Ташкента в петербургский аэропорт Пулково, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс авиакомпании UzAirways Ташкент — Санкт-Петербург прилетел в Пулково в 12.57 мск.

Ранее сообщалось, что спецрейс Uzbekistan Airways вылетел 7 июня из Ташкента в Северную столицу России в 10.39 (8.39 мск). На борту — 19 граждан РФ и 14 граждан других стран.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, 33 человека вернутся домой на авиарейсе из Узбекистана. Сразу по прибытии в аэропорту Пулково пассажиров осмотрят врачи, проведут медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдадут официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции.

Затем прилетевших в сопровождении экипажей ГИБДД на специальных автобусах развезут по домам или к месту самоизоляции. Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут направлены в обсерватор.

С начала апреля около трех тысяч петербуржцев смогли вернуться на родину благодаря специально организованным авиарейсам.

Теги:
россияне, коронавирус, пандемия, рейс, Узбекистан, Россия, Санкт-Петербург, Ташкент



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