Звезды узбекского шоу-бизнеса снялись в рекламе, которая противоречит закону

Приняты соответствующие меры с целью недопущения распространения рекламного ролика "Жара Energy" и соблюдения требований закона "О рекламе".

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Знаменитости и звезды узбекского шоу-бизнеса снялись в ролике, которая противоречит закону "О рекламе". Во многих социальных сетях распространился рекламный ролик энергетического напитка "Жара Energy", слоган которого звучит так: "Зарядись жарой!".

В минутном ролике известный российский певец Emin демонстративно открывает банку энергетического напитка и выпивает его, передавая эстафету звездам из Узбекистана. Данный ролик в Интернете разместили, как и производитель — на своем официальном сайте, - так и участники — на своей личной страничке профиля в Instagram.

Оказалось, что по закону "О рекламе", который дополнен статьей 22-1 "Реклама энергетических напитков", отныне при осуществлении такой рекламы в обязательном порядке должно быть предупреждение о вреде чрезмерного употребления таких напитков, а также указана информация о лицах, которым они не рекомендуются, а именно детям и подросткам.

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Законом запрещается:

— реклама энергетических напитков по телевидению и радио с 7.00 до 22.00;

— безвозмездное распространение образцов энергетических напитков в целях рекламы среди лиц, не достигших восемнадцати лет;

— спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для лиц, не достигших восемнадцати лет, если при этом используется наименование, товарный знак или изображение энергетических напитков;

— распространение, в том числе продажа, товаров (футболок, головных уборов, игр и т. п.) среди лиц, не достигших восемнадцати лет, с использованием наименования, товарного знака или изображения энергетических напитков;

— реклама энергетических напитков в печатных изданиях, предназначенных преимущественно для детей и подростков, а также в медицинских, спортивных и образовательных учреждениях.

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Управлением регулирования рекламной деятельности Агентства по защите прав потребителей направлены письма предупредительного характера производителям и участникам ролика. Приняты соответствующие меры с целью недопущения распространения рекламного ролика "Жара Energy" и соблюдения требований закона "О рекламе".