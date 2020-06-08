Филиал Санкт-Петербургского университета планируют открыть в Ташкенте

Филиал на первоначальном этапе будет готовить специалистов по трем направлениям – филология восточных языков, этнография и экономика стран Востока, а также биомедицина.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Филиал Санкт-Петербургского государственного университета планируется открыть в Ташкенте в этом году, следует из проекта постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Документ опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения, которое продлится до 20 июня. Разработчиком документа выступило Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.

"Согласиться с предложением об учреждении филиала Федерального государственного бюджетного высшего учебного заведения "Санкт-Петербургский государственный университет" в Ташкенте", - говорится в тексте документа.

Планируется, что новый вуз примет первых студентов в этом году.

Филиал на первоначальном этапе будет готовить специалистов по трем направлениям – филология восточных языков, этнография и экономика стран Востока, а также биомедицина. Обучение в филиале будет вестись на русском языке в соответствии с законодательством РФ, на основании учебных планов и программ, утвержденных российским вузом, отмечается в документе.

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Напомним, в мае стало известно, что шесть филиалов российских вузов планируется открыть в Узбекистане. Кроме филиалов Московского университета, Российского института нефти и газа имени Губкина, Российского экономического университета имени Плеханова, в Узбекистане были открыты филиалы МГИМО, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Российского химико-технологического университета имени Менделеева, Национального исследовательского университета "МЭИ" и Астраханского государственного технического университета.