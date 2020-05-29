Садовничий рассказал, где могут найти работу выпускники МГУ

Планируется открытие подготовительного факультета для поступления абитуриентов из Узбекистана в МГУ и другие вузы России, а также реализовать крупный научный проект, направленный на разработку Комплексной системы экологического мониторинга Приаральского региона.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. О перспективах развития узбекско-российских отношений в сфере образования рассказал в интервью Sputnik Узбекистан президент Российского союза ректоров, глава Московского государственного университета Виктор Садовничий.

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Ректор крупнейшего вуза РФ ответил на вопросы по итогам состоявшейся два дня назад Межрегиональной онлайн-конференции ректоров вузов России и Узбекистана, участники которой подвели промежуточные итоги практической реализации двусторонних договоренностей в научно-образовательной сфере, определили новые перспективные направления и форматы сотрудничества. Мероприятие явилось этапом подготовки ко Второму узбекско-российскому образовательному форуму, который планируется провести в этом году в Москве в рамках саммита президентов России и Узбекистана.

- Как сейчас продолжает деятельность филиал МГУ в Ташкенте?

- С 16 марта в Республике Узбекистан были закрыты для посещения учебные заведения. В связи с этим учебный процесс в филиале был переведен в дистанционный формат. Сейчас в филиале началась сессия, студенты будут сдавать экзамены также дистанционно. Защиты дипломных работ и сдача государственных экзаменов уже проведены аналогичным образом.

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Филиал успешно справился с задачей перевода учебного процесса в онлайн-режим, и я особо подчеркиваю, что хоть и поменялся формат занятий, но содержательно мы ничего не потеряли.

- Сколько абитуриентов собирается поступать в этом году?

- Прием документов еще не начался, но мы ожидаем, что конкурс будет стабильно высоким, как и в предыдущие годы. В 2019-м конкурс, в среднем, составил 6,5 человека на место, было подано более 650 заявлений. Абитуриенты могут следить за обновлением информации на официальном сайте филиала, а также на сайте Центральной приемной комиссии МГУ.

- Как планируется провести экзамены, по каким критериям будет осуществляться отбор?

- Учитывая непредсказуемость развития санитарно-эпидемиологической ситуации и думая о здоровье наших сотрудников и абитуриентов, мы планируем проводить вступительные испытания дистанционно. Для поступающих в бакалавриат они пройдут в конце июля, в магистратуру – в первых числах августа.

Абитуриенты, поступающие в бакалавриат, сдают письменно по 2 экзамена: русский язык и профильный предмет. Для поступающих на "Прикладную математику и информатику" профильным предметом будет математика, а для поступающих на "Психологию" - биология. Письменные работы проверяются преподавателями МГУ.

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Работы оцениваются по стобалльной шкале, зачисляются те, кто наберет более высокую сумму конкурсных баллов, начисленных за вступительные испытания. Для поступления на магистерские программы необходимо сдать одно вступительное испытание по профильному предмету.

- Каким образом российская сторона помогает выпускникам в трудоустройстве?

- Наши выпускники находят применения своим знаниям, полученным в филиале, в разных отраслях народного хозяйства Узбекистана, что обусловлено высоким качеством образования, которое дает МГУ. Помимо этого, выпускники могут возвращаются в сам филиал уже в качестве сотрудников. Для тех, кто планирует связать свою жизнь с академической карьерой, двери филиала всегда открыты.

- Кто может поступать туда, помимо узбекских студентов?

- Помимо граждан Узбекистана, в филиал могут поступать также граждане любых иных государств.

- Собираются ли Россия и Узбекистан расширять сотрудничество в области образования?

- Россия и Узбекистан наращивают партнерство от года к году. Именно это и обсуждалось 27 мая на Международной онлайн-конференции ректоров России и Узбекистана.

В целом, сотрудничество развивается по следующим направлениям:

расширение форматов взаимодействия в сфере образования: сетевые проекты и дистанционные технологии; © Sputnik / Дильшода Рахматова. Филиалы еще шести российских вузов планируется открыть в Узбекистане

развитие сети филиалов российских вузов в Узбекистане;

разработка и внедрение совместных программы обучения русскому языку в Республике Узбекистан;

реализация двусторонних проектов в научной сфере;

осуществление молодежных мероприятий, создание российско-узбекских молодежных организаций.

МГУ активно реализует совместные проекты в рамках созданного в 2018 году между МГУ и Национальным университетом Узбекистана научно-образовательного Центра "Ломоносова-Улугбека".

В частности, уже сейчас планируем открыть совместный подготовительный факультет для поступления абитуриентов из Узбекистана в МГУ и другие вузы России, а также реализовать крупный научный проект, направленный на разработку Комплексной системы экологического мониторинга Приаральского региона и оценке земельных ресурсов на базе ГИС технологий.

Мы расширяем взаимодействие с узбекскими университетами-партнерами через наш филиал в Ташкенте.

С 2019 года филиал совместно с Бухарским государственным университетом и Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека реализует совместные магистерские образовательные программы по направлениям "Психология" и "Прикладная математика и информатика". Студенты проходили обучение в 2019/2020 учебном году в вузах-партнерах, а 2020/2021 учебный год они будут обучаться в филиале.

- Какие проекты уже запущены, а какие планируется реализовать?

- Запущено множество проектов, реализующихся в рамках 63 дорожных карт межвузовского сотрудничества.

Основные направления межуниверситетского российско-узбекского сотрудничества:

1. Совместные образовательные программы. В период 2018–2019 годов 12 российских вузов начали реализацию совместно с университетами Узбекистана обучение будущих специалистов из Республики Узбекистан по программам двойных дипломов по направлениям подготовки "Прикладная математика", "Психология", "Педагогика", "Медицина", "Ветеринария", "Фармацевтика", "Инженерия", "Строительство", "Юриспруденция", "Экономики" и др.

2. Факультеты и научно-образовательные центры российских вузов на базе вузов Узбекистана.

В 2018 году МГУ имени М.В. Ломоносова открыл на базе Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбука научно-образовательный центр Центр "Ломоносова-Улугбека", в рамках которого реализуются совместные проекты. Южно-Уральский государственный университет, Санкт-Петербургский медицинский педиатрический университет, Российский университет дружбы народов, Оренбургский государственный медицинский университет планируют открытие факультетов на базе вузов-партнеров в Узбекистане.

3. Совместные проекты, реализующиеся с использованием дистанционных образовательных технологий:

- организация семинарских, практических, лабораторных занятий и лекций преподавателями российских вузов для студентов вузов Узбекистана в режиме онлайн;

- организация работы межуниверситетских онлайн центров студенческих проектов;

- реализация совместных учебных курсов между вузами России и Узбекистана в формате смешанного обучения, включающего онлайн-занятия, размещенные на образовательных платформах и очное обучение;

- Программы дополнительного послевузовского образования, реализуемые российскими вузами для повышения квалификации специалистов вузов Узбекистана;

- проведение совместных онлайн олимпиад и образовательных телеконференций;

- разработка совместного сетевого обменного модуля по инклюзивному образованию и программе по работе с одаренными детьми;

- прохождение практик студентов российских вузов в Узбекистане и студентов вузов Узбекистана в России.

4. Программы академической мобильности студентов, преподавателей и научных сотрудников остаются важнейшей частью двустороннего сотрудничества, и предусмотрены в 85% реализующихся дорожных карт межуниверситетского сотрудничества.

В начале года стало известно, что Санкт-Петербургский горный университет планирует открыть в Узбекистане Институт начальной инженерной подготовки.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко и заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Узокбой Бегимкулов предварительно договорились о создании на территории республики научно-инновационного центра, где будут проходить обучение 20-30 тысяч человек.