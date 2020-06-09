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Геолог проводит проверку каменной породы

В Узбекистане образован университет Геологических наук

AFP / HAKOB BERBERYAN
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200609/14311518/V-Uzbekistane-obrazovan-Universitet-geologicheskikh-nauk.html

Обучение в вузе будет основываться на государственных образовательных стандартах, а также на совместных программах с ведущими зарубежными ВОУ по направлению геологии и горного дела.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Президент подписал постановление об организации университета Геологических наук в системе Государственного комитета страны по геологии и минеральным ресурсам, сообщили в пресс-службе Минюста.

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Университет будет специализироваться на интеграции образования, научных исследований и практики в геологической отрасли. Он станет специализированным высшим образовательным и научно-исследовательским учреждением республики по подготовке квалифицированных кадров по направлению геологии для Госкомгеологии, предприятий горнорудной промышленности и других отраслей экономики и проведению научно-исследовательских работ.

Прием студентов в вуз  будет осуществляться по государственному заказу и на платно-контрактной основе исходя из ежегодно утверждаемых и формируемых по заявкам Госкомгеологии параметров приема на учебу в вузы страны.

Обучение будет основываться на государственных образовательных стандартах, а также на совместных программах с ведущими зарубежными ВОУ по направлению геологии и горного дела, в частности Санкт-Петербургским горным университетом (РФ), в соответствии с заключенными с ними соглашениями.

Постановлением образован также Центр геоинновационных технологий Университета и утвержден состав Попечительского совета вуза.

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Напомним, в конце апреля в рамках совещания с представителями сферы глава государства озвучил меры по расширению геологоразведки в Узбекистане и подчеркнул необходимость нарастить до конца года добычу золота, серебра, увеличить запасов меди и восьми видов нерудных полезных ископаемых.

Президент также остановился на теме инвестиций и необходимости их привлечения в данную сферу. По словам Мирзиёева, для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Узбекистана в сфере геологии, необходимо активно внедрять международные стандарты.

Теги:
высшее образование, Образование, Узбекистан, подписание документов, Постановление, ВУЗ, Президент, геологоразведка, Госкомгеологии



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