Налоговые органы выдадут самозанятым гражданам QR-коды

С 1 июля самозанятые лица будут уплачивать социальный налог за 2020 год в размере не менее 50 процентов от суммы базовой расчетной величины, независимо от фактически отработанного времени в качестве самозанятого лица.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. С начала следующего месяца регистрация самозанятых лиц будет осуществляется в уведомительном порядке через специальное мобильное приложение либо персональный кабинет налогоплательщика.

При этом будет выдаваться матричный штриховой код (QR-код), удостоверяющий факт регистрации в качестве самозанятого, с отменой порядка выдачи временных трудовых удостоверений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

С 1 июля самозанятые лица будут уплачивать социальный налог за 2020 год в размере не менее 50 процентов от суммы базовой расчетной величины, независимо от фактически отработанного времени в качестве самозанятого лица. Вся сумма будет полностью направлена во внебюджетный Пенсионный фонд.

Сохраняется требование, согласно которому самозанятые лица не в праве привлекать наемных работников, а также иметь работодателя.

Для справки: в соответствии с Налоговым кодексом, доходы, полученные в результате трудовой деятельности самозанятых лиц, не включаются в состав совокупного дохода физических лиц.

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Напомним, в рамках совещания 19 мая Мирзиёев в качестве дополнительной меры поддержки бизнеса в период пандемии поручил освободить самозанятых от подоходного налога.

В частности, президент уделил внимание обеспечению гарантий прав предпринимателей и неприкосновенности их имущества. Мирзиёев подчеркнул, что если данное право будет нарушено, то отвечать за это будут хокимы областей.