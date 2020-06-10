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Справку из ЗАГСа можно будет взять онлайн - Минюст

Pixabay
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200610/14317848/Spravku-iz-ZAGSa-mozhno-budet-vzyat-onlayn---Minyust.html

В ведомстве рассказали о борьбе с коррупцией в органах и учреждениях юстиции, открытости и прозрачности предоставления населению правовых услуг.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В Минюсте рассказали о том, как планируется наладить контроль за деятельностью органов ЗАГС, которые с 1 апреля 2020 года переведены в систему органов юстиции. Шла речь и о подборе и расстановке квалифицированных кадров, координации правоприменительной практики в этом направлении.

Рассказали также о том, что планируется ввести порядок подачи обращений о выдаче справок из архивов ЗАГСа (о рождении, регистрации брака, расторжении брака, смерти и внесенных в них изменений) и ответа на них в онлайн-режиме.

Говорили и о борьбе с коррупцией в органах и учреждениях юстиции, открытости и прозрачности предоставления населению правовых услуг.

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Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана
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Подчеркивалось, что принимаются конкретные меры по устранению таких недостатков, как несправедливый подход к отбору персонала и недостаточное финансовое обеспечение сотрудников, что является основным фактором возникновения коррупции.

В ходе обсуждений было озвучено, что имеются обращения о недостаточном уровне зарплат и материально-техническом обеспечении, а также жалобы работников органов ЗАГС на действия руководителей и сотрудников некоторых региональных управлений Агентства государственных услуг.

Напомним, раньше основную деятельность ЗАГСов — регистрацию браков и предупреждение разводов — контролировали хокимияты районов и городов.

Теперь же Агентство госуслуг при Министерстве юстиции будет контролировать всю работу органов ЗАГС, включая отбор и расстановку кадров и руководство территориальными и электронными архивами.

Теги:
Узбекистан, онлайн, Министерство юстиции Узбекистана, ЗАГС



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