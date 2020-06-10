Узбекистан чартерами вывез из РФ более 10,7 тысячи сограждан

За этот период оказано содействие беспрепятственному возвращению 40,633 тысячи сограждан через узбекско-казахстанскую границу, 4,882 тысячи – через границу с Кыргызстаном, 592 - с Таджикистаном.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Власти Узбекистана с начала пандемии вывезли чартерными рейсами из зарубежных стран более 16 тысяч соотечественников, в том числе более 10,7 тысячи из России, сообщает пресс-служба МИД на Facebook.

"Благодаря бесперебойной межведомственной работе в период с 16 марта по 7 июня текущего года организовано 108 чартерных авиарейсов для возвращения в Узбекистан 16 031 согражданина, в том числе из России – 10 758", - говорится в публикации.

Также из Турции домой были доставлены 1,92 тысячи узбекистанцев, из ОАЭ – 1,387 тысячи.

За этот период оказано содействие беспрепятственному возвращению 40,633 тысячи сограждан через узбекско-казахстанскую границу, 4,882 тысячи – через границу с Кыргызстаном, 592 - с Таджикистаном.

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Напомним, транспортное пассажирское сообщение с другими странами в Узбекистане приостановлено с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в республике были закрыты все аэропорты и полностью остановлено пассажирское авиасообщение, в том числе чартерные рейсы по специальным решениям правительства. С 8 мая по поручению президента Шавката Мирзиёева спецрейсы были возобновлены.

С 11 мая Министерство транспорта организовало 29 вывозных чартеров в зарубежные страны. UzAirways за это время вывезла на родину более трех тысяч соотечественников.