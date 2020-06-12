Коронавирус в Узбекистане: главное на 12 июня

За последние сутки в стране выздоровели 63 человека, все они отправлены на реабилитацию. На лечении находятся 1 137 пациентов.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Главные к этому часу новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи COVID-19

В стране за сутки выявили еще 96 зараженных коронавирусной инфекцией. Общее число достигло 4 837.

Динамика выздоровлений

В Министерстве здравоохранения в пятницу сообщили, что от коронавируса вылечились 63 человека, все в Ташкенте. Им предстоит пройти реабилитацию. Всего в республике болезнь победили 3 700 человек.

На лечении находятся 1 137 граждан.

Помощь от Турции

Медики Узбекистана получили от турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) еще пять тысяч комплектов средств индивидуальной защиты (СИЗ) против нового коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе узбекистанской национальной палаты здравоохранения.

В этот раз в комплекты тоже вошли защитные комбинезоны, очки, маски, перчатки, бахилы. Вторая партия помощи, как и первый груз, полученный в конце апреля, будет распределена между медицинскими учреждениями Узбекистана.

Нацпалата инновационного здравоохранения Гуманитарная помощь от TIKA передана узбекским врачам

Выпускной онлайн

В этом году выпускной вечер для школьников Узбекистана пройдет 13 июня онлайн. Мероприятие начнется в 18.00 по ташкентскому времени. Его организуют Министерство народного образования республики, телеканал UzReport TV и хокимият столицы.

Ожидается, что ребят поздравят учителя, директора школ и представители общественности, а также звезды эстрады.

Родителей призвали организовать для своих детей, окончивших школу, незабываемый праздничный вечер дома.

Ощутимая поддержка

Россия отправила в Узбекистан более 88 тысяч тестов на COVID-19 с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией, сообщил посол РФ в республике Владимир Тюрденев.

Он отметил, что Россия одной из первых откликнулась на просьбу Узбекистана о предоставлении тест-систем для диагностики COVID-19.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.