Коронавирус в Узбекистане: главное на 12 июня

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Главные к этому часу новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Новые случаи COVID-19
В стране за сутки выявили еще 96 зараженных коронавирусной инфекцией. Общее число достигло 4 837.
Динамика выздоровлений
В Министерстве здравоохранения в пятницу сообщили, что от коронавируса вылечились 63 человека, все в Ташкенте. Им предстоит пройти реабилитацию. Всего в республике болезнь победили 3 700 человек.
На лечении находятся 1 137 граждан.
Помощь от Турции
Медики Узбекистана получили от турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) еще пять тысяч комплектов средств индивидуальной защиты (СИЗ) против нового коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе узбекистанской национальной палаты здравоохранения.
В этот раз в комплекты тоже вошли защитные комбинезоны, очки, маски, перчатки, бахилы. Вторая партия помощи, как и первый груз, полученный в конце апреля, будет распределена между медицинскими учреждениями Узбекистана.
Выпускной онлайн
В этом году выпускной вечер для школьников Узбекистана пройдет 13 июня онлайн. Мероприятие начнется в 18.00 по ташкентскому времени. Его организуют Министерство народного образования республики, телеканал UzReport TV и хокимият столицы.
Ожидается, что ребят поздравят учителя, директора школ и представители общественности, а также звезды эстрады.
Родителей призвали организовать для своих детей, окончивших школу, незабываемый праздничный вечер дома.
Ощутимая поддержка
Россия отправила в Узбекистан более 88 тысяч тестов на COVID-19 с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией, сообщил посол РФ в республике Владимир Тюрденев.
Он отметил, что Россия одной из первых откликнулась на просьбу Узбекистана о предоставлении тест-систем для диагностики COVID-19.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.