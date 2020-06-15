Коронавирус в Узбекистане: главное на 15 июня

Новые зоны по "цвету": Ташкент остался в "желтой" зоне, благополучная эпидобстановка сохранилась полностью в Андижанской, Джизакской, Ферганской областях.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала самые важные новости об эпидемиологической ситуации в стране к этому часу.

Новые случаи COVID-19

Сегодня в Узбекистане число зараженных коронавирусом составляет 5154 (+51).

Новые случаи заражения выявлены: на карантинном центре - 6, в городе Ташкенте - 28 (12 - среди населения, 16 - среди контактировавших с больными), в Бухарской области - 7 (все контактировали с больными), в Хорезмской области - 10 (1 - среди населения, 9 - среди контактировавших с больными).

Динамика выздоровлений

В настоящее время в стране излечились 3996 человек (77 процентов). Продолжают лечение - 1139.

Новый список зон по "цвету"

Ташкент остался в "желтой" зоне. А территория столичной области обновила разделения по зонам:

- в "красной" зоне оказались город Чирчик, Аккурганский, Бекабадский, Зангиатинский, Кибрайский, Паркентский, Пскентский, Чиназский, Янгиюльский и Ташкентский районы;

- к "желтой" зоне причислены города Ангрен, Бекабад, Янгиюль, а также Бустонлыкский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы;

- территория "зеленой" зоны распространяется на города Алмалык, Ахангарон, Нурафшан и Букинский, Ахангарнский и Куйичирчикский районы.

Правила пользования автовокзалами

Должны быть соблюдены следующие требования:

- обязательная дезинфекция автобусов на конечных остановках;

- все пассажиры должны быть в медицинских масках;

- водители также должны быть в перчатках и медицинских масках, при этом должны регулярно их менять.

Перед входом на территорию автовокзалов и автостанций у всех пассажиров будут измерять температуру тела - она не должна превышать 37 градусов.

На территории автовокзалов и автостанций пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию и передвигаться вдоль специальных указателей. Запрещается собираться в группы более трех человек, за исключением членов семей.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, в мире зарегистрировано более 7,69 млн случаев заражения. Зафиксировано свыше 428 тысяч летальных исходов, выздоровели более 4 млн человек.