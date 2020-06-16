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В структуре Министерства народного образования очередное назначение

Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (369)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200616/14348390/V-strukture-ministerstva-narodnogo-obrazovaniya-ocherednoe-naznachenie.html

Бывший заместитель директора Республиканского центра образования приказом главы МНО назначен новым руководителем Центра.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Министр народного образования назначил нового главу Республиканского центра образования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Директором структуры, в соответствии с приказом Шерзода Шерматова, стал Шухрат Сатторов, который с февраля 2020 года занимал должность заместителя директора Республиканского центра образования.

Шухрат Сатторов назначен директором Республиканского центра образования
Министерство народного образования Республики Узбекистан
Шухрат Сатторов назначен директором Республиканского центра образования

Для справки: Шухрат Сатторов в 2004-2008 годах обучался на факультете "Международная журналистика" Узбекского государственного университета мировых языков и в 2008-2009 гг. на факультете "Массовые коммуникации и журналистика" Университета Пуна (Индия).

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Пресс-служба МНО
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А с 2018 по 2020 годы обучался на факультете "Государство, бизнес и предпринимательство" южнокорейского Университета Ёнсе.

Напомним, три дня назад в структуре МНО произошло еще одно кадровое изменение. Усман Шарифходжаев занял пост заместителя министра народного образования Узбекистана в соответствии с постановлением главы республики Шавката Мирзиёева. 

До этого назначения Шарифходжаев работал заведующим сектором образования Администрации президента РУз.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (369)
Теги:
назначение, директор, педагог, Министерство народного образования Узбекистана, Образование



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