В структуре Министерства народного образования очередное назначение

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Министр народного образования назначил нового главу Республиканского центра образования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Директором структуры, в соответствии с приказом Шерзода Шерматова, стал Шухрат Сатторов, который с февраля 2020 года занимал должность заместителя директора Республиканского центра образования.

Министерство народного образования Республики Узбекистан Шухрат Сатторов назначен директором Республиканского центра образования

Для справки: Шухрат Сатторов в 2004-2008 годах обучался на факультете "Международная журналистика" Узбекского государственного университета мировых языков и в 2008-2009 гг. на факультете "Массовые коммуникации и журналистика" Университета Пуна (Индия).

А с 2018 по 2020 годы обучался на факультете "Государство, бизнес и предпринимательство" южнокорейского Университета Ёнсе.

Напомним, три дня назад в структуре МНО произошло еще одно кадровое изменение. Усман Шарифходжаев занял пост заместителя министра народного образования Узбекистана в соответствии с постановлением главы республики Шавката Мирзиёева.

До этого назначения Шарифходжаев работал заведующим сектором образования Администрации президента РУз.