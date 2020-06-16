Почти 70% жителей Узбекистана поддерживают смягчение карантина

Частично согласны с решением по выходу из режима самоизоляции 18,8% опрошенных, не согласны с этими мерами из-за остающейся угрозы инфицирования 9,4% респондентов.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Меры по смягчению карантина поддерживают 67% жителей Узбекистана, свидетельствуют данные центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр".

"Более половины граждан (67%) поддерживают необходимость мер по дальнейшему смягчению условий карантина, возобновлению экономической деятельности в регионах, районах и городах с положительной эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении.

Частично согласны с решением по выходу из режима самоизоляции 18,8% опрошенных, не согласны с этими мерами из-за остающейся угрозы инфицирования 9,4% респондентов.

При этом 43,8% респондентов ответили, что члены их семей возобновили свою трудовую деятельность в обычном режиме и регулярно ходят на работу.

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Из опрошенных 64,9% заявили, что за вспышкой заболевания обязательно наступит спад, если соблюдать все правила карантинных мер. По утверждению 16,3% респондентов, они изредка испытывают напряжение и раздражение из-за режима самоизоляции. Только 6,8% опрошенных испытывают тревогу перед неизвестной болезнью из-за обилия негативной информации о скорости и масштабах распространения коронавируса.

Опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте. Были опрошены около 1,2 тысячи человек. Из них 49% - мужчины и 51% - женщины, горожане - 51%, сельские жители - 49%. В опросе участвовали представители различных возрастных групп с 18 лет.

Напомним, вчера пресс-служба Минздрава опубликовала обновленный список регионов Узбекистана "в цвете".