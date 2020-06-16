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В ООН отметили прогресс Узбекистана в сфере защиты прав человека

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200616/14351266/V-OON-otmetili-progress-Uzbekistana-v-sfere-zaschity-prav-cheloveka.html

Положительная оценка дана проведенным в Узбекистане мероприятиям, направленным на разработку национальных индикаторов по Целям устойчивого развития (ЦУР) в соответствии с международным правом.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. В годовом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека отметили прогресс Узбекистана в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по правам человека. 

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Положительная оценка дана проведенным в Узбекистане мероприятиям, направленным на разработку национальных индикаторов по Целям устойчивого развития (ЦУР) в соответствии с международным правом. В докладе отмечалось, что при реализации ЦУР и других планов развития республика учитывает вопросы защиты прав человека и рекомендации правозащитных механизмов ООН.

Положительная оценка дана реализованным мерам, направленным на обеспечение прав людей с ограниченными возможностями.

В декабре 2018 года принято постановление президента Узбекистана, в котором предусмотрен тщательный мониторинг выполнения рекомендаций международных и региональных структур по защите прав человека. В связи с этим со стороны УВКПЧ было реализовано несколько проектов по обмену опытом и передовой практикой в данной области.

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Особо отмечено, что Узбекистан в сотрудничестве с УВКПЧ в числе немногих стран подготовил и представил свой основный базовый документ в области прав человека. Теперь он используется в качестве руководства всеми правозащитными структурами ООН.

Повысилась координация между соответствующими государственными органами, национальными правозащитными учреждениями и гражданским обществом в вопросах защиты правам человека.

 

Теги:
Узбекистан, Совет по правам человека ООН, ООН, права человека, правозащитник, права



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