В ООН отметили прогресс Узбекистана в сфере защиты прав человека

Положительная оценка дана проведенным в Узбекистане мероприятиям, направленным на разработку национальных индикаторов по Целям устойчивого развития (ЦУР) в соответствии с международным правом.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. В годовом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека отметили прогресс Узбекистана в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по правам человека.

Положительная оценка дана проведенным в Узбекистане мероприятиям, направленным на разработку национальных индикаторов по Целям устойчивого развития (ЦУР) в соответствии с международным правом. В докладе отмечалось, что при реализации ЦУР и других планов развития республика учитывает вопросы защиты прав человека и рекомендации правозащитных механизмов ООН.

Положительная оценка дана реализованным мерам, направленным на обеспечение прав людей с ограниченными возможностями.

В декабре 2018 года принято постановление президента Узбекистана, в котором предусмотрен тщательный мониторинг выполнения рекомендаций международных и региональных структур по защите прав человека. В связи с этим со стороны УВКПЧ было реализовано несколько проектов по обмену опытом и передовой практикой в данной области.

Особо отмечено, что Узбекистан в сотрудничестве с УВКПЧ в числе немногих стран подготовил и представил свой основный базовый документ в области прав человека. Теперь он используется в качестве руководства всеми правозащитными структурами ООН.

Повысилась координация между соответствующими государственными органами, национальными правозащитными учреждениями и гражданским обществом в вопросах защиты правам человека.