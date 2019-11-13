UzAirways готова летать через Санкт-Петербург в Европу и Америку

В настоящее время проходят переговоры по снятию ограничений на полеты иностранных перевозчиков в аэропорт "Пулково" по пятой степени свободы воздуха.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik, Мария Науменко. Авиакомпания Uzbekistan Airways заинтересована в полетах в аэропорт "Пулково" города Санкт-Петербург по так называемому режиму пятой свободы воздуха. Об этом Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика (НАК).

Либерализация воздушного пространства в "Пулково" позволит "Узбекским авиалиниям" расширить географию полетов, изменив существующие маршруты и открыв новые.

"В случае получения пятой свободы воздуха АО Uzbekistan Airways будет рассматривать возможность выполнения рейсов из аэропорта "Пулково" в такие страны как, Норвегия, Финляндия, Канада и США", - сообщили в НАК.

Режим пятой свободы позволяет летать из одного государства в другое, если рейс начинается или завершается в стране регистрации перевозчика.

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Поясним, при "пятой свободе" самолет "Узбекистон хаво йуллари" сможет совершить рейс из Ташкента в США с остановкой в аэропорту "Пулково", во время остановки в Санкт-Петербурге часть пассажиров выйдет, а на борт поднимутся те, кто намерен лететь в США.

Таким образом, авиакомпания сможет обеспечить заполняемость рейсов, а у пассажиров разных стран расширятся возможности по выбору направлений перелетов.

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Подобные меры улучшат возможности транзитных пассажиров, отметили в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Пулково" "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС).

"Пятая свобода позволит создать привлекательные условия для полетов в "Пулково" авиакомпаний из стран Азии, Ближнего Востока и Северной Америки и открыть новые рейсы по дальнемагистральным маршрутам. Сегодня такие авиакомпании используют в качестве транзитной остановки аэропорты Европы, а после введения пятой свободы у них появится возможность использовать для этих целей аэропорт "Пулково", - сообщили Sputnik Узбекистан в ВВСС.

Возможное нововведение уже оценили в авиакомпании Air Astana. Казахстанский авиаперевозчик уже объявил о заинтересованности в организации рейсов из Нур-Султана в Нью-Йорк через Санкт-Петербург.