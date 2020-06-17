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Свадебные кольца

В Сурхандарье пышная свадьба закончилась массовым карантином

© Sputnik / AlexTikhomirov
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (593)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200617/14359014/V-Surkhandare-pyshnaya-svadba-zakonchilas-massovym-karantinom.html

Как отметил хоким области Тура Боболов, пандемию COVID-19 никогда не удастся победить, если граждане не будут соблюдать санитарные правила.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Еще в самом начале пандемии глава республики Шавкат Мирзиёев заявил, что справиться с вызовом можно только совместными усилиями.

© Sputnik / Алексей Майшев
Карантинные меры в Узбекистане продлили до 1 августа

Это, в первую очередь, подразумевает ответственность каждого гражданина за соблюдение карантинных требований.

Как неоднократно отмечали власти и эксперты, эпидемиологическая обстановка в Узбекистане в любой момент может измениться, поэтому так важно не пренебрегать правилами безопасности.

Это касается в том числе и пышных мероприятий, таких как свадьба. Как рассказал хоким области Тура Боболов, на днях в Музрабадском районе Сурхандарьинской области состоялось грандиозное празднование по случаю бракосочетания. На торжество были приглашены 250 человек, все они потом были помещены на карантин.

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По словам Боболова, в последнее время это — далеко не единственное мероприятие, после которого граждан отправляют на карантин. В частности, ранее из-за нарушения санитарных требований врачи изолировали более 300 человек в одной из областных организаций.

Все дело в том, что в ведомстве не измеряли температуру, не использовали антисептики и медицинские маски.

Викулов Георгий
© Facebook / Викулов Георгий
Инфекционист считает, что смягчать карантинные меры слишком рано

В результате один из сотрудников, вернувшийся из Ташкента, у которого был выявлен COVID-19, стал разносчиком заболевания.

Инфекцию подхватили девять человек, еще у нескольких пока лишь подозрение на наличие коронавируса.

На сегодняшний день на карантине в Сурхандарьинской области Узбекистана находятся 4118 человек, из них 298 граждан — в медицинских стационарах, 678 — в санаториях и 3142 — дома.

Всего в Узбекистане, по последним данным, с начала пандемии было выявлено 5 638 случаев заболевания COVID-19, 19 граждан скончались, 4096 — выздоровели.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (593)
Теги:
коронавирус, Карантин, свадьба, Сурхандарьинская область



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