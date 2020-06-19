Коронавирус в Узбекистане: главное на 19 июня

В Узбекистане за сутки зафиксировано 190 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились от инфекции 107 человек. В Ташкенте после празднования дня рождения у 13 граждан диагностировали COVID-19.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По последним данным Министерства здравоохранения, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане составляет 5 920 человек.

Выявлены новые случаи заражения COVID-19 в регионах: 1 – среди пациентов карантинного центра; 36 – в Ташкенте; 12 – в Хорезмской области; 8 – в Ташкентской области; 7 – в Наманганской области; 1 – в Андижанской области.

К тому же, в Ташкенте во время празднования дня рождения 13 граждан заразились коронавирусом. В настоящее время в Узбекистане проходят лечение от коронавирусной инфекции 1 628 пациента в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

Согласно данным Министерства здравоохранения, количество вылечившихся за весь период составило 4 273 человек.

На сегодняшний день 52 пациента прошли лечение в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии в Ташкенте, 16 – в клинике НИИ вирусологии и 6 – в Самаркандской области.

Цифровая медицина

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе видеоконференции "Международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс — один путь" отметил важность развития цифровой медицины, образования и электронной торговли, особенно в условиях пандемии.

Время вывозных рейсов из Ташкента скорректировано

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о корректировке вывозных рейсов UzAirways из Ташкента в Казань и Екатеринбург. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 8,5 млн человек. Зафиксировано свыше 454 тысяч летальных исходов, вылечилось 4,2 млн жителей.