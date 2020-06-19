Коронавирус в Узбекистане: главное на 19 июня

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Динамика заражений
По последним данным Министерства здравоохранения, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане составляет 5 920 человек.
Выявлены новые случаи заражения COVID-19 в регионах: 1 – среди пациентов карантинного центра; 36 – в Ташкенте; 12 – в Хорезмской области; 8 – в Ташкентской области; 7 – в Наманганской области; 1 – в Андижанской области.
К тому же, в Ташкенте во время празднования дня рождения 13 граждан заразились коронавирусом. В настоящее время в Узбекистане проходят лечение от коронавирусной инфекции 1 628 пациента в соответствии со стандартами, установленными врачами.
Динамика выздоровлений
Согласно данным Министерства здравоохранения, количество вылечившихся за весь период составило 4 273 человек.
На сегодняшний день 52 пациента прошли лечение в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии в Ташкенте, 16 – в клинике НИИ вирусологии и 6 – в Самаркандской области.
Цифровая медицина
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе видеоконференции "Международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс — один путь" отметил важность развития цифровой медицины, образования и электронной торговли, особенно в условиях пандемии.
Время вывозных рейсов из Ташкента скорректировано
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о корректировке вывозных рейсов UzAirways из Ташкента в Казань и Екатеринбург. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
Распространение COVID-19 в мире
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 8,5 млн человек. Зафиксировано свыше 454 тысяч летальных исходов, вылечилось 4,2 млн жителей.