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В вузах, перешедших на самофинансирование, сумма контрактов увеличена не будет

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Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200620/14380245/V-vuzakh-pereshedshikh-na-samofinansirovanie-summa-kontraktov-uvelichena-ne-budet.html

Учитывая, что стоимость годового контракта определяется исходя из минимальной суммы заработной платы, было решено пересмотреть вопрос при изменении этой суммы.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В вузах, которые перешли на самофинансирование, сумма контракта увеличена не будет, сообщили в пресс-службе Минвуза. 

Студенты в аудитории
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Срок оплаты контрактов студентов, обучающихся на платно-контрактной основе в ВОУ, переходящих на систему самофинансирования, определяется договором по согласованию сторон.

В Министерстве высшего и среднего специального образования прошла встреча с ректорами 10 университетов, которые перешли на систему самофинансирования. Обсуждался вопрос определения стоимости обучения на платной основе.

По итогам дискуссии принято решение не увеличивать суммы выплат и контрактов на 2020/2021 учебный год в целях обеспечения социальной защиты населения, улучшения условий обучения студентов в период пандемии.

Напомним, в конце прошлого года кабинет министров Узбекистана утвердил перечень высших образовательных учреждений, которые с 1 января 2020 года в порядке эксперимента перейдут на систему самофинансирования. В список вошли десять вузов:

  • Самаркандский государственный институт иностранных языков;
  • Самаркандский институт экономики и сервиса;
  • Ташкентский государственный юридический университет;
  • Ташкентский государственный экономический университет;
  • Ташкентский финансовый институт;
  • Ташкентский государственный институт востоковедения;
  • Ташкентский фармацевтический институт;
  • Узбекский государственный университет мировых языков;
  • Ургенчский государственный университет;
  • Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта.

В соответствии с поставлением Кабмина, университетам и институтам предстоит выполнить несколько дополнительных задач, в числе которых — предоставление дополнительных образовательных услуг, повышение квалификации специалистов отраслей экономики, внедрение других платных услуг. 

Теги:
Узбекистан, Контракт, студенты, Образование, Министерство высшего и среднего специального образования, вузы



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