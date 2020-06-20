В вузах, перешедших на самофинансирование, сумма контрактов увеличена не будет

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В вузах, которые перешли на самофинансирование, сумма контракта увеличена не будет, сообщили в пресс-службе Минвуза.
Срок оплаты контрактов студентов, обучающихся на платно-контрактной основе в ВОУ, переходящих на систему самофинансирования, определяется договором по согласованию сторон.
В Министерстве высшего и среднего специального образования прошла встреча с ректорами 10 университетов, которые перешли на систему самофинансирования. Обсуждался вопрос определения стоимости обучения на платной основе.
По итогам дискуссии принято решение не увеличивать суммы выплат и контрактов на 2020/2021 учебный год в целях обеспечения социальной защиты населения, улучшения условий обучения студентов в период пандемии.
Напомним, в конце прошлого года кабинет министров Узбекистана утвердил перечень высших образовательных учреждений, которые с 1 января 2020 года в порядке эксперимента перейдут на систему самофинансирования. В список вошли десять вузов:
- Самаркандский государственный институт иностранных языков;
- Самаркандский институт экономики и сервиса;
- Ташкентский государственный юридический университет;
- Ташкентский государственный экономический университет;
- Ташкентский финансовый институт;
- Ташкентский государственный институт востоковедения;
- Ташкентский фармацевтический институт;
- Узбекский государственный университет мировых языков;
- Ургенчский государственный университет;
- Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта.
В соответствии с поставлением Кабмина, университетам и институтам предстоит выполнить несколько дополнительных задач, в числе которых — предоставление дополнительных образовательных услуг, повышение квалификации специалистов отраслей экономики, внедрение других платных услуг.