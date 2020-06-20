В вузах, перешедших на самофинансирование, сумма контрактов увеличена не будет

Учитывая, что стоимость годового контракта определяется исходя из минимальной суммы заработной платы, было решено пересмотреть вопрос при изменении этой суммы.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В вузах, которые перешли на самофинансирование, сумма контракта увеличена не будет, сообщили в пресс-службе Минвуза.

Срок оплаты контрактов студентов, обучающихся на платно-контрактной основе в ВОУ, переходящих на систему самофинансирования, определяется договором по согласованию сторон.

В Министерстве высшего и среднего специального образования прошла встреча с ректорами 10 университетов, которые перешли на систему самофинансирования. Обсуждался вопрос определения стоимости обучения на платной основе.

По итогам дискуссии принято решение не увеличивать суммы выплат и контрактов на 2020/2021 учебный год в целях обеспечения социальной защиты населения, улучшения условий обучения студентов в период пандемии.

Напомним, в конце прошлого года кабинет министров Узбекистана утвердил перечень высших образовательных учреждений, которые с 1 января 2020 года в порядке эксперимента перейдут на систему самофинансирования. В список вошли десять вузов:

Самаркандский государственный институт иностранных языков;

Самаркандский институт экономики и сервиса;

Ташкентский государственный юридический университет;

Ташкентский государственный экономический университет;

Ташкентский финансовый институт;

Ташкентский государственный институт востоковедения;

Ташкентский фармацевтический институт;

Узбекский государственный университет мировых языков;

Ургенчский государственный университет;

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта.

В соответствии с поставлением Кабмина, университетам и институтам предстоит выполнить несколько дополнительных задач, в числе которых — предоставление дополнительных образовательных услуг, повышение квалификации специалистов отраслей экономики, внедрение других платных услуг.