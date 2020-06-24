В Ташкенте мужчина пытался незаконно продать 2 тысячи блокаторов вирусов

Всего злоумышленник планировал реализовать около двух тысяч блокаторов сомнительного качества. Свой товар мужчина оценил в 306 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Карантинные ограничения, введенные в Узбекистане в связи с пандемией COVID-19, требуют от граждан полного соблюдения мер безопасности, в числе которых — обязательное ношение маски за пределами дома или же соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Данные требования и так даются населению непросто, поэтому появление мошенников и желающих заработать на людской панике выглядит еще более нелицеприятным.

Так, например, в Мирабадском районе столицы сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства задержали мужчину, занимавшегося незаконной продажей блокаторов вирусов неизвестного происхождения.

Злоумышленника схватили в момент реализации 2 040 единиц товара сомнительного качества. За эту сделку местный житель планировал выручить 306 миллионов сумов.

Пресс-служба ГТК В Ташкенте мужчина пытался продать блокаторы вирусов за 306 миллионов сумов

По данному факту ведется таможенная проверка.

Это не единственный пример, когда граждане пытаются нажиться на панике населения республики. Ранее Следственный департамент при МВД Узбекистана сообщил о задержании мошенника, который обманным способом получил почти 16 тысяч долларов от знакомого, пообещав ему привезти из Ирана 2 миллиона медицинских масок.

Разумеется, свое обещание преступник не выполнил, а деньги истратил.