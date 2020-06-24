Вступительные экзамены в магистратуры Узбекистана пройдут с 3 по 20 августа

Дата вступительных испытаний перенесена на более поздний срок в порядке исключения в связи с пандемией COVID-19. Прием документов будет проводиться с 1 по 30 июля.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана опубликовало информацию по поводу вступительных испытаний в магистратуру.

Отмечается, что экзамены начнутся с 3 августа и завершатся 20 августа этого года.

В 2020 году подача документов для поступления в магистратуру осуществляется через официальный сайт Министерства высшего и среднего специального образования.

Прием документов пройдет с 1 по 30 июля.

Что касается направлений бакалавриата, то онлайн-регистрация абитуриентов уже началась. Она продлится до 20 июля включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Следует отметить, что вступительные испытания будут проводиться только по двум предметам, соответствующим степени бакалавра, выбранной заявителем.