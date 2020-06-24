18:52 24 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск
Преподаватель университета читает лекцию

Вступительные экзамены в магистратуры Узбекистана пройдут с 3 по 20 августа

© Sputnik / Олег Ласточкин
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200624/14407548/Vstupitelnye-ekzameny-v-magistratury-Uzbekistana-proydut-s-3-po-20-avgusta.html

Дата вступительных испытаний перенесена на более поздний срок в порядке исключения в связи с пандемией COVID-19. Прием документов будет проводиться с 1 по 30 июля.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана опубликовало информацию по поводу вступительных испытаний в магистратуру. 

Студенты в аудитории
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Президент утвердил квоты приема в вузы Узбекистана

Отмечается, что экзамены начнутся с 3 августа и завершатся 20 августа этого года.

В 2020 году подача документов для поступления в магистратуру осуществляется через официальный сайт Министерства высшего и среднего специального образования.

Прием документов пройдет с 1 по 30 июля.

Что касается направлений бакалавриата, то онлайн-регистрация абитуриентов уже началась. Она продлится до 20 июля включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Следует отметить, что вступительные испытания будут проводиться только по двум предметам, соответствующим степени бакалавра, выбранной заявителем.

Теги:
Образование, вузы, вступительные экзамены, Министерство высшего и среднего специального образования, магистратура



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Военный парад в Москве в честь 75-летия Победы — самые яркие моменты
Владимир Путин с зарубежными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата — видео
Олимпийские герои Узбекистана
Олимпийская гордость Узбекистана: призеры Игр разных лет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться