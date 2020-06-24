Вступительные экзамены в магистратуры Узбекистана пройдут с 3 по 20 августа

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана опубликовало информацию по поводу вступительных испытаний в магистратуру.
Отмечается, что экзамены начнутся с 3 августа и завершатся 20 августа этого года.
В 2020 году подача документов для поступления в магистратуру осуществляется через официальный сайт Министерства высшего и среднего специального образования.
Прием документов пройдет с 1 по 30 июля.
Что касается направлений бакалавриата, то онлайн-регистрация абитуриентов уже началась. Она продлится до 20 июля включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.
Следует отметить, что вступительные испытания будут проводиться только по двум предметам, соответствующим степени бакалавра, выбранной заявителем.