В каких случаях лица могут быть лишены родительских прав — Минюст

Подробности — в материале. Важно: лишение родительских прав производится только в судебном порядке.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Узбекистане заботе о детях уделяется большое внимание. Если родители или заменяющие их лица не выполняют свои обязанности, то государство считает своим долгом вмешаться и привлечь их к ответственности.

В частности, речь идет о лишении родительских прав. В Министерстве юстиции разъяснили, в каких случаях это может произойти.

Родители (или один из них) могут быть лишены своих прав, если они:

уклоняются от выполнения своих обязанностей, в том числе от уплаты алиментов;

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо из иного лечебного или воспитательного учреждения. Сюда же закон относит учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные ведомства;

злоупотребляют своими родительскими правами. В частности, жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними;

являются хроническими алкоголиками или наркоманами;

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, либо против жизни или здоровья супруга.

Ранее в Государственном комитете Узбекистана опубликовали данные о количестве детей, проживающих в республике.

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По данным аналитиков, на начало этого года общее количество детей в возрасте до 14 лет составило 9 миллионов 870 тысяч 276 человек. Из них 5,112 миллиона — мальчики, 4,757 миллиона — девочки.