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В каких случаях лица могут быть лишены родительских прав — Минюст

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200624/14408399/V-kakikh-sluchayakh-litsa-mogut-byt-lisheny-roditelskikh-prav--Minyust.html

Подробности — в материале. Важно: лишение родительских прав производится только в судебном порядке.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Узбекистане заботе о детях уделяется большое внимание. Если родители или заменяющие их лица не выполняют свои обязанности, то государство считает своим долгом вмешаться и привлечь их к ответственности.

В частности, речь идет о лишении родительских прав. В Министерстве юстиции разъяснили, в каких случаях это может произойти.

Родители (или один из них) могут быть лишены своих прав, если они:

  • уклоняются от выполнения своих обязанностей, в том числе от уплаты алиментов;
  • отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо из иного лечебного или воспитательного учреждения. Сюда же закон относит учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные ведомства;
  • злоупотребляют своими родительскими правами. В частности, жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними;
  • являются хроническими алкоголиками или наркоманами;
  • совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, либо против жизни или здоровья супруга.

Ранее в Государственном комитете Узбекистана опубликовали данные о количестве детей, проживающих в республике.

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По данным аналитиков, на начало этого года общее количество детей в возрасте до 14 лет составило 9 миллионов 870 тысяч 276 человек. Из них 5,112 миллиона — мальчики, 4,757 миллиона — девочки. 

Теги:
Минюст Узбекистана, дети, лишение родительских прав, родители



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