Токаев призвал равняться на Узбекистан в вопросе укрепления статуса языка

По словам главы государства, работу по укреплению статуса национального языка нужно продолжать, однако делать это следует без шума, надрыва и самовозвеличивания.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привел Узбекистан как пример страны, сумевшей, благодаря разумной политике властей, решить языковую проблему.

Об этом передает Sputnik Казахстан.

Глава республики отметил, что проблема статуса национального языка имеет огромное политическое значение.

По словам Токаева, неправильный подход к ее решению может привести к опасным последствиям — подорвать государственность или создать угрозу безопасности граждан страны.

"В этом мы воочию убедились на примере Украины. Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений", — подчеркнул Токаев.

В этом плане Казахстану следует взять на вооружение опыт Узбекистана, считает президент республики.

"С присущими узбекам тактом и учтивостью, не делая громких заявлений, они полностью решили языковую проблему, охотно прибегая и к русскому языку, когда в этом есть необходимость", — продолжил глава государства.

Он добавил, что успех Узбекистана кроется в том, что в государственных органах республики до сих пор используется русский язык.

"Ни в коем случае нельзя скатываться в архаику, зацикливаться на лингвистической культурологии. Почитая собственную историю, храня традиции, в то же время мы должны стремиться вперед. (…) Постоянные стенания по поводу ущербного состояния государственного языка вызывают недоумение за рубежом, особенно в центрально-азиатских государствах. Это тот случай, когда нужно меньше говорить, больше делать", — заключил Токаев.

Отметим, что в конце апреля Минюст Узбекистана разработал законопроект, предусматривающий административную ответственность для госслужащих за ведение делопроизводства не на государственном языке.

Данный законопроект вызвал шквал критики со стороны СМИ и населения.