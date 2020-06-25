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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Токаев призвал равняться на Узбекистан в вопросе укрепления статуса языка

© Sputnik / / Владислав Воднев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200625/14415685/Tokaev-prizval-ravnyatsya-na-Uzbekistan-v-voprose-ukrepleniya-statusa-yazyka.html

По словам главы государства, работу по укреплению статуса национального языка нужно продолжать, однако делать это следует без шума, надрыва и самовозвеличивания.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привел Узбекистан как пример страны, сумевшей, благодаря разумной политике властей, решить языковую проблему.

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Об этом передает Sputnik Казахстан.

Глава республики отметил, что проблема статуса национального языка имеет огромное политическое значение.

По словам Токаева, неправильный подход к ее решению может привести к опасным последствиям — подорвать государственность или создать угрозу безопасности граждан страны.

"В этом мы воочию убедились на примере Украины. Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений", — подчеркнул Токаев.

В этом плане Казахстану следует взять на вооружение опыт Узбекистана, считает президент республики.

"С присущими узбекам тактом и учтивостью, не делая громких заявлений, они полностью решили языковую проблему, охотно прибегая и к русскому языку, когда в этом есть необходимость", — продолжил глава государства.

Он добавил, что успех Узбекистана кроется в том, что в государственных органах республики до сих пор используется русский язык.

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"Ни в коем случае нельзя скатываться в архаику, зацикливаться на лингвистической культурологии. Почитая собственную историю, храня традиции, в то же время мы должны стремиться вперед. (…) Постоянные стенания по поводу ущербного состояния государственного языка вызывают недоумение за рубежом, особенно в центрально-азиатских государствах. Это тот случай, когда нужно меньше говорить, больше делать", — заключил Токаев.

Отметим, что в конце апреля Минюст Узбекистана разработал законопроект, предусматривающий административную ответственность для госслужащих за ведение делопроизводства не на государственном языке.

Данный законопроект вызвал шквал критики со стороны СМИ и населения.

Теги:
Касым-Жомарт Токаев, язык, Узбекистан, Казахстан



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